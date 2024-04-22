Глава ГУР Буданов*: с мая Украину ждут проблемы и трудная ситуация

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Зеленский и компания. stock, залужный валерий, Буданов Кирилл,  stock
Кирилл Буданов (справа) сообщил, что ВСУ в трудной ситуации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В конце мая ВСУ столкнутся с трудностями. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Нас ждет достаточно трудная, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. <…> Проблемы с середины мая будут», — заявил Буданов, его слова передает украинский telegram-канал «Политика Страны». Он отметил, что ситуация может усугубиться и в начале июня.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что для Киева сложилась тяжелая ситуация под Часовым Яром и Купянском. Он отметил нехватку ПВО у ВСУ.

*Кирилл Буданов — внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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В конце мая ВСУ столкнутся с трудностями. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). «Нас ждет достаточно трудная, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. <…> Проблемы с середины мая будут», — заявил Буданов, его слова передает украинский telegram-канал «Политика Страны». Он отметил, что ситуация может усугубиться и в начале июня. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что для Киева сложилась тяжелая ситуация под Часовым Яром и Купянском. Он отметил нехватку ПВО у ВСУ. *Кирилл Буданов — внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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