В конце мая ВСУ столкнутся с трудностями. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
«Нас ждет достаточно трудная, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. <…> Проблемы с середины мая будут», — заявил Буданов, его слова передает украинский telegram-канал «Политика Страны». Он отметил, что ситуация может усугубиться и в начале июня.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что для Киева сложилась тяжелая ситуация под Часовым Яром и Купянском. Он отметил нехватку ПВО у ВСУ.
*Кирилл Буданов — внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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