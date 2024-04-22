В мире Украина Глава ГУР Буданов*: с мая Украину ждут проблемы и трудная ситуация 22 апреля 2024 в 11:40 Размер текста - 17 + Кирилл Буданов (справа) сообщил, что ВСУ в трудной ситуации Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В конце мая ВСУ столкнутся с трудностями. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). «Нас ждет достаточно трудная, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. <…> Проблемы с середины мая будут», — заявил Буданов, его слова передает украинский telegram-канал «Политика Страны». Он отметил, что ситуация может усугубиться и в начале июня. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что для Киева сложилась тяжелая ситуация под Часовым Яром и Купянском. Он отметил нехватку ПВО у ВСУ. *Кирилл Буданов — внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В конце мая ВСУ столкнутся с трудностями. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). «Нас ждет достаточно трудная, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. <…> Проблемы с середины мая будут», — заявил Буданов, его слова передает украинский telegram-канал «Политика Страны». Он отметил, что ситуация может усугубиться и в начале июня. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что для Киева сложилась тяжелая ситуация под Часовым Яром и Купянском. Он отметил нехватку ПВО у ВСУ. *Кирилл Буданов — внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям