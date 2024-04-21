Зеленский признал тяжелое положение ВСУ под Часовым Яром и Купянском

Для Киева сложилась тяжелая ситуация под Часовым Яром и Купянском. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, заслушав доклад главкома ВСУ Александра Сырского.
«Только что был доклад Сырского — о самых горячих точках фронта. Часов Яр и другие ключевые направления в ДНР: Покровское, Кураховское, а также Харьковская область — купянское направление», — написал Владимир Зеленский в telegram-канале.
В ответ Зеленский доложил Сырскому о пораженных объектах в новых регионах России. Он не стал уточнять, про что конкретно идет речь. Президент Украины в публикации снова напомнил про главную проблему страны — нехватка ракет для ПВО.
Армия России продолжает активно наступать в районе Часова Яра. Сложную ситуацию признавали и украинские военные. Они отмечали, что потеря населенного пункта станет «серьезным сдвигом в судьбе Донецка».
Сейчас бои идут около Ивановского, которое является «форпостом» перед Часовым Яром. Об этом сообщают украинские СМИ, отмечая, что, вероятно, в скором времени бои полностью перейдут в город.
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