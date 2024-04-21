Зеленский признал тяжелое положение ВСУ под Часовым Яром и Купянском

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Владимир Зеленский отметил, что ситуация у Часова Яра критическая Фото:
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Для Киева сложилась тяжелая ситуация под Часовым Яром и Купянском. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, заслушав доклад главкома ВСУ Александра Сырского.

«Только что был доклад Сырского — о самых горячих точках фронта. Часов Яр и другие ключевые направления в ДНР: Покровское, Кураховское, а также Харьковская область — купянское направление», — написал Владимир Зеленский в telegram-канале.

В ответ Зеленский доложил Сырскому о пораженных объектах в новых регионах России. Он не стал уточнять, про что конкретно идет речь. Президент Украины в публикации снова напомнил про главную проблему страны — нехватка ракет для ПВО.

Армия России продолжает активно наступать в районе Часова Яра. Сложную ситуацию признавали и украинские военные. Они отмечали, что потеря населенного пункта станет «серьезным сдвигом в судьбе Донецка».

Сейчас бои идут около Ивановского, которое является «форпостом» перед Часовым Яром. Об этом сообщают украинские СМИ, отмечая, что, вероятно, в скором времени бои полностью перейдут в город.

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Для Киева сложилась тяжелая ситуация под Часовым Яром и Купянском. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, заслушав доклад главкома ВСУ Александра Сырского. «Только что был доклад Сырского — о самых горячих точках фронта. Часов Яр и другие ключевые направления в ДНР: Покровское, Кураховское, а также Харьковская область — купянское направление», — написал Владимир Зеленский в telegram-канале. В ответ Зеленский доложил Сырскому о пораженных объектах в новых регионах России. Он не стал уточнять, про что конкретно идет речь. Президент Украины в публикации снова напомнил про главную проблему страны — нехватка ракет для ПВО. Армия России продолжает активно наступать в районе Часова Яра. Сложную ситуацию признавали и украинские военные. Они отмечали, что потеря населенного пункта станет «серьезным сдвигом в судьбе Донецка». Сейчас бои идут около Ивановского, которое является «форпостом» перед Часовым Яром. Об этом сообщают украинские СМИ, отмечая, что, вероятно, в скором времени бои полностью перейдут в город.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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