В мире Украина Зеленский признал тяжелое положение ВСУ под Часовым Яром и Купянском 21 апреля 2024 в 19:58 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский отметил, что ситуация у Часова Яра критическая Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для Киева сложилась тяжелая ситуация под Часовым Яром и Купянском. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, заслушав доклад главкома ВСУ Александра Сырского. «Только что был доклад Сырского — о самых горячих точках фронта. Часов Яр и другие ключевые направления в ДНР: Покровское, Кураховское, а также Харьковская область — купянское направление», — написал Владимир Зеленский в telegram-канале. В ответ Зеленский доложил Сырскому о пораженных объектах в новых регионах России. Он не стал уточнять, про что конкретно идет речь. Президент Украины в публикации снова напомнил про главную проблему страны — нехватка ракет для ПВО. Армия России продолжает активно наступать в районе Часова Яра. Сложную ситуацию признавали и украинские военные. Они отмечали, что потеря населенного пункта станет «серьезным сдвигом в судьбе Донецка». Сейчас бои идут около Ивановского, которое является «форпостом» перед Часовым Яром. Об этом сообщают украинские СМИ, отмечая, что, вероятно, в скором времени бои полностью перейдут в город. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Для Киева сложилась тяжелая ситуация под Часовым Яром и Купянском. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, заслушав доклад главкома ВСУ Александра Сырского. «Только что был доклад Сырского — о самых горячих точках фронта. Часов Яр и другие ключевые направления в ДНР: Покровское, Кураховское, а также Харьковская область — купянское направление», — написал Владимир Зеленский в telegram-канале. В ответ Зеленский доложил Сырскому о пораженных объектах в новых регионах России. Он не стал уточнять, про что конкретно идет речь. Президент Украины в публикации снова напомнил про главную проблему страны — нехватка ракет для ПВО. Армия России продолжает активно наступать в районе Часова Яра. Сложную ситуацию признавали и украинские военные. Они отмечали, что потеря населенного пункта станет «серьезным сдвигом в судьбе Донецка». Сейчас бои идут около Ивановского, которое является «форпостом» перед Часовым Яром. Об этом сообщают украинские СМИ, отмечая, что, вероятно, в скором времени бои полностью перейдут в город. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям