Тревога оказалась ложной
В Екатеринбурге утром 22 апреля эвакуировали сотрудников и посетителей Ельцин Центра. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.
«В здании сработала сигнализация. Посетителей и работников Ельцин Центра вывели на улицу, но через некоторое время завели обратно. Тревога была ложной», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там отметили, что сообщений о пожаре не поступало.
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