21 апреля 2024

В Екатеринбурге экстренно эвакуировали Ельцин Центр. Видео

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Музей Бориса Ельцина и Арт-галерея Ельцин Центра закрылись в связи с пандемией коронавируса. Екатеринбург, ельцин центр
Тревога оказалась ложной Фото:

В Екатеринбурге утром 22 апреля эвакуировали сотрудников и посетителей Ельцин Центра. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.

«В здании сработала сигнализация. Посетителей и работников Ельцин Центра вывели на улицу, но через некоторое время завели обратно. Тревога была ложной», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там отметили, что сообщений о пожаре не поступало.

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В Екатеринбурге утром 22 апреля эвакуировали сотрудников и посетителей Ельцин Центра. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства. «В здании сработала сигнализация. Посетителей и работников Ельцин Центра вывели на улицу, но через некоторое время завели обратно. Тревога была ложной», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там отметили, что сообщений о пожаре не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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