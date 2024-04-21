Тревога оказалась ложной Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге утром 22 апреля эвакуировали сотрудников и посетителей Ельцин Центра. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.

«В здании сработала сигнализация. Посетителей и работников Ельцин Центра вывели на улицу, но через некоторое время завели обратно. Тревога была ложной», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там отметили, что сообщений о пожаре не поступало.