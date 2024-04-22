Жителей челябинского района напугала охота змей. Видео

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Рыбовод Лопатин ООО ЮРПартнер Челябинск, змея, уж, аспид
Змея выползла на спуск к воде Фото:

В Аше Челябинской области активизировались змеи. Пресмыкающихся заметили на спуске к водоему в центре города.

«Житель Аши снял охоту змеи в центре города. Он попросил горожан быть внимательнее», — указано в сообществе «Регион74» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях жители региона определили, что это обыкновенный уж, он не ядовит и часто греется на солнце. Они посоветовали не трогать змею и не мешать ей охотиться на мышей и лягушек.

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В Аше Челябинской области активизировались змеи. Пресмыкающихся заметили на спуске к водоему в центре города. «Житель Аши снял охоту змеи в центре города. Он попросил горожан быть внимательнее», — указано в сообществе «Регион74» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях жители региона определили, что это обыкновенный уж, он не ядовит и часто греется на солнце. Они посоветовали не трогать змею и не мешать ей охотиться на мышей и лягушек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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