Змея выползла на спуск к воде
В Аше Челябинской области активизировались змеи. Пресмыкающихся заметили на спуске к водоему в центре города.
«Житель Аши снял охоту змеи в центре города. Он попросил горожан быть внимательнее», — указано в сообществе «Регион74» в соцсети «ВКонтакте».
В комментариях жители региона определили, что это обыкновенный уж, он не ядовит и часто греется на солнце. Они посоветовали не трогать змею и не мешать ей охотиться на мышей и лягушек.
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