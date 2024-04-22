Жителей челябинского района напугала охота змей. Видео

22 апреля 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Змея выползла на спуск к воде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Аше Челябинской области активизировались змеи. Пресмыкающихся заметили на спуске к водоему в центре города. «Житель Аши снял охоту змеи в центре города. Он попросил горожан быть внимательнее», — указано в сообществе «Регион74» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях жители региона определили, что это обыкновенный уж, он не ядовит и часто греется на солнце. Они посоветовали не трогать змею и не мешать ей охотиться на мышей и лягушек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Аше Челябинской области активизировались змеи. Пресмыкающихся заметили на спуске к водоему в центре города. «Житель Аши снял охоту змеи в центре города. Он попросил горожан быть внимательнее», — указано в сообществе «Регион74» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях жители региона определили, что это обыкновенный уж, он не ядовит и часто греется на солнце. Они посоветовали не трогать змею и не мешать ей охотиться на мышей и лягушек.