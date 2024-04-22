РЖД ответит за пьяного машиниста, устроившего аварию в Челябинской области

ОАО «РЖД» оштрафовано на 120 тысяч рублей за допуск пьяного машиниста к управлению составом, который совершил столкновение с грузовым поездом на станции в Бердяше (Челябинская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«ОАО „РЖД“ привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ за допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обязательных медицинских осмотров в начале рабочего дня (смены). Назначен штраф в размере 120 тысяч рублей.», — отметили в прокуратуре.
В результате столкновения произошли длительные задержки грузовых и пассажирских поездов. Также причинен крупный материальный ущерб. В столкновении никто не пострадал.
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