21 апреля 2024

У фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге возникла проблема с финансированием

В 2024 году бюджет фестиваля «Ночь музыки» сократился на 12 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль Ural Music Night. Екатеринбург, концерт, ночь музыки, ural music night, umn, акция светает
«Ночь музыки» пройдет 28 июня Фото:
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Ural Music Night

В 2024 году бюджет фестиваля «Ночь музыки», который ежегодно проходит в Екатеринбурге, сократился на 12 млн рублей по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил директор фестиваля Евгений Горенбург.

«Бюджет фестиваля формируется из многих уровней — это и федеральный, и региональный, и городской, а также наши партнеры. У нас пока серьезная просадка по сравнению с прошлым годом — тогда он составил 112 млн рублей. Нам бы хотелось приблизиться к этому бюджету в 10-й юбилейный фестиваль, но пока не все получается», — уточнил Горенбург на пресс-конференции в ТАСС. На сегодняшний день известно, что в 2024 году на Ural Music Night потратят 100 млн рублей.

Международный фестиваль пройдет в Екатеринбурге 28 июня. Уже известно имя первого хедлайнера — им станет рок-группа «Смысловые галлюцинации».

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В 2024 году бюджет фестиваля «Ночь музыки», который ежегодно проходит в Екатеринбурге, сократился на 12 млн рублей по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил директор фестиваля Евгений Горенбург. «Бюджет фестиваля формируется из многих уровней — это и федеральный, и региональный, и городской, а также наши партнеры. У нас пока серьезная просадка по сравнению с прошлым годом — тогда он составил 112 млн рублей. Нам бы хотелось приблизиться к этому бюджету в 10-й юбилейный фестиваль, но пока не все получается», — уточнил Горенбург на пресс-конференции в ТАСС. На сегодняшний день известно, что в 2024 году на Ural Music Night потратят 100 млн рублей. Международный фестиваль пройдет в Екатеринбурге 28 июня. Уже известно имя первого хедлайнера — им станет рок-группа «Смысловые галлюцинации».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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