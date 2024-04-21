У фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге возникла проблема с финансированием

В 2024 году бюджет фестиваля «Ночь музыки» сократился на 12 млн рублей

«Ночь музыки» пройдет 28 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Ural Music Night

В 2024 году бюджет фестиваля «Ночь музыки», который ежегодно проходит в Екатеринбурге, сократился на 12 млн рублей по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил директор фестиваля Евгений Горенбург.

«Бюджет фестиваля формируется из многих уровней — это и федеральный, и региональный, и городской, а также наши партнеры. У нас пока серьезная просадка по сравнению с прошлым годом — тогда он составил 112 млн рублей. Нам бы хотелось приблизиться к этому бюджету в 10-й юбилейный фестиваль, но пока не все получается», — уточнил Горенбург на пресс-конференции в ТАСС. На сегодняшний день известно, что в 2024 году на Ural Music Night потратят 100 млн рублей.

Международный фестиваль пройдет в Екатеринбурге 28 июня. Уже известно имя первого хедлайнера — им станет рок-группа «Смысловые галлюцинации».