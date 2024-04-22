В челябинском районе сослуживца убитого бойца заподозрили в краже его имущества

22 апреля 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Бойца Егора Куликова не дождалась мать погибшего и командиры воинской части Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Катав-Ивановском районе (Челябинская область) Егора Куликова, сослуживца погибшего на СВО Кирилла Вдовина, заподозрили в краже имущества своего земляка. Как URA.RU рассказала мать убитого Анастасия Вдовина, Куликов скрылся, и при нем может находиться оружие. «Сыну было 22 года. Он погиб на СВО 30 января. Егора отпустили на похороны в Юрюзань, передав ему банковскую карту Кирилла, документы, дорогостоящий смартфон и около 100 тысяч рублей, собранных на похороны сослуживцами. Однако получила я только военный билет и документы из части», — рассказала URA.RU Вдовина. Земляки знали друг друга по учебе в техникуме, но дома не дружили, а встретились на передовой в зоне спецоперации в структуре одной из ЧВК. Егор, которому также исполнилось 22 года, прибыл служить в ноябре 2023 года, когда Кирилл уже имел боевой опыт. Он помог новобранцу деньгами, чтобы тот приобрел обмундирование. Накануне смерти Кирилл стал для земляка крестным отцом. «Командиры доверили Куликову доставить вещи сына домой. Из ЛНР он выехал примерно 13—14 февраля. Командир сказал: уехал без предупреждения ночью, не сдав оружие, хотя планировалось, что отправится позже. Похороны были назначены на 22 февраля. Перед отправкой, как потом выяснится, продал бронежилет сына, его наручные часы, ножи и другую атрибутику. Пока был в пути, мы постоянно созванивались. Но затем целую неделю не появлялся. Говорил, что решает свои проблемы в Челябинске», — сообщила мать погибшего бойца. К матери Куликов прибыл без имущества. Сначала заявил, что вещи находятся в рюкзаке, и он их при случае завезет. Потом сказал, что напился в поезде и в Самарской области был обокраден. Не поверив объяснению, родители отправились в банк, чтобы заблокировать банковскую карту. Стало ясно, что 13 февраля на карту поступил очередной платеж, а 15 февраля порядка 300 тысяч рублей со счета были сняты. Это сделали в банкомате на Комсомольском проспекте Челябинска. С телефона сына ночью 6 апреля кто-то заходил на страницу погибшего в соцсети. На угрозу обратиться в полицию Куликов попросил этого не делать, пообещав расплатиться за полгода. С тех прошло три месяца, парень пропал. Не дождались его 26 февраля и в воинской части. Заявление в полицию родители написали. Начальник отдела внутренних дел района Артем Евполов комментировать URA.RU ситуацию не стал. Он отметил, что мать Вдовина живет в Юрюзани. При необходимости она может обратиться лично или написать письмо через электронную приемную. Для удобства Евполов готов приехать в Юрюзань лично. Социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Татьяна Тишева заявила, что с проблемой в организации знакомы. Рассчитывают, что ее удастся решить. На звонок URA.RU Куликов не ответил. Мать планирует обратиться в прокуратуру и к главе СКР Александру Бастрыкину. Накануне гибели Кирилл Вдовин стал крестным отцом Егора Куликова Фото: личный архив Анастасии Вдовиной Снимок бойцы сделали сразу после обряда крещения Фото: личный архив Анастасии Вдовиной Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Катав-Ивановском районе (Челябинская область) Егора Куликова, сослуживца погибшего на СВО Кирилла Вдовина, заподозрили в краже имущества своего земляка. Как URA.RU рассказала мать убитого Анастасия Вдовина, Куликов скрылся, и при нем может находиться оружие. «Сыну было 22 года. Он погиб на СВО 30 января. Егора отпустили на похороны в Юрюзань, передав ему банковскую карту Кирилла, документы, дорогостоящий смартфон и около 100 тысяч рублей, собранных на похороны сослуживцами. Однако получила я только военный билет и документы из части», — рассказала URA.RU Вдовина. Земляки знали друг друга по учебе в техникуме, но дома не дружили, а встретились на передовой в зоне спецоперации в структуре одной из ЧВК. Егор, которому также исполнилось 22 года, прибыл служить в ноябре 2023 года, когда Кирилл уже имел боевой опыт. Он помог новобранцу деньгами, чтобы тот приобрел обмундирование. Накануне смерти Кирилл стал для земляка крестным отцом. «Командиры доверили Куликову доставить вещи сына домой. Из ЛНР он выехал примерно 13—14 февраля. Командир сказал: уехал без предупреждения ночью, не сдав оружие, хотя планировалось, что отправится позже. Похороны были назначены на 22 февраля. Перед отправкой, как потом выяснится, продал бронежилет сына, его наручные часы, ножи и другую атрибутику. Пока был в пути, мы постоянно созванивались. Но затем целую неделю не появлялся. Говорил, что решает свои проблемы в Челябинске», — сообщила мать погибшего бойца. К матери Куликов прибыл без имущества. Сначала заявил, что вещи находятся в рюкзаке, и он их при случае завезет. Потом сказал, что напился в поезде и в Самарской области был обокраден. Не поверив объяснению, родители отправились в банк, чтобы заблокировать банковскую карту. Стало ясно, что 13 февраля на карту поступил очередной платеж, а 15 февраля порядка 300 тысяч рублей со счета были сняты. Это сделали в банкомате на Комсомольском проспекте Челябинска. С телефона сына ночью 6 апреля кто-то заходил на страницу погибшего в соцсети. На угрозу обратиться в полицию Куликов попросил этого не делать, пообещав расплатиться за полгода. С тех прошло три месяца, парень пропал. Не дождались его 26 февраля и в воинской части. Заявление в полицию родители написали. Начальник отдела внутренних дел района Артем Евполов комментировать URA.RU ситуацию не стал. Он отметил, что мать Вдовина живет в Юрюзани. При необходимости она может обратиться лично или написать письмо через электронную приемную. Для удобства Евполов готов приехать в Юрюзань лично. Социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Татьяна Тишева заявила, что с проблемой в организации знакомы. Рассчитывают, что ее удастся решить. На звонок URA.RU Куликов не ответил. Мать планирует обратиться в прокуратуру и к главе СКР Александру Бастрыкину.