Хозяин «Кировского» хотел поторговаться с мэрией Екатеринбурга, но проиграл суд

Пятиэтажку на Заводской мэрия снесет ради расширения важной дороги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Екатеринбурга выкупит помещение магазина «Кировский» (сеть принадлежит Игорю Ковпаку) на ул. Заводская, 30 по желаемой властями цене (10,6 миллиона рублей). Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Свердловской области.

«Иск удовлетворить полностью», — сказано в карточке дела. Резолютивная часть решения пока не опубликована. Корреспондент URA.RU отправил запрос в мэрию, чтобы уточнить дату передачи магазина. Ответ ожидается. Пресс-служба «Кировского» не ответила на звонок корреспондента.

Мэрия планирует снести жилую пятиэтажку ради расширения улицы Татищева, согласованного губернатором Евгением Куйвашевым. Часть собственников согласились съехать на предложенных чиновниками условиях, с другими — как с «Кировским» — администрация судится.