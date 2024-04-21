21 апреля 2024
20 апреля 2024

Метеорологи предупредили о риске затопления в одном из пермских поселков

Пермский гидрометцентр: поселок Яйва рискует оказаться в зоне затопления
© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок в Афонькино. Афонькино , половодье, чрезвычайная ситуация, паводок, наводнение, потоп, стихийное бедствие, разлив
Паводок в Пермском крае в самом разгаре Фото:

В Пермском крае в районе населенного пункта Яйва может ухудшиться ситуация с паводком. Есть риск затопления. Об этом сообщает telegram-канал Пермского гидрометцентра.

«Половодье в Прикамье в самом разгаре. 22—24 апреля в реке Яйве уровень воды у гидрологического поста База может повыситься до отметки в 500 сантиметров. При этом возможно возникновение затопления пониженных участков местности, придомовых территорий. Также есть риск затопления жилых и производственных объектов, участков автодорог для населенного пункта Яйва Александровского района», — говорится в сообщении.

Ранее ГУ МЧС РФ по Пермскому краю сообщило, что во время паводка в регионе под угрозу затопления попадают 15 населенных пунктов. При наихудшем варианте развития ситуации в зоне риска окажутся 73 приусадебных участка, а также три участка автодорог и два низководных моста.

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В Пермском крае в районе населенного пункта Яйва может ухудшиться ситуация с паводком. Есть риск затопления. Об этом сообщает telegram-канал Пермского гидрометцентра. «Половодье в Прикамье в самом разгаре. 22—24 апреля в реке Яйве уровень воды у гидрологического поста База может повыситься до отметки в 500 сантиметров. При этом возможно возникновение затопления пониженных участков местности, придомовых территорий. Также есть риск затопления жилых и производственных объектов, участков автодорог для населенного пункта Яйва Александровского района», — говорится в сообщении. Ранее ГУ МЧС РФ по Пермскому краю сообщило, что во время паводка в регионе под угрозу затопления попадают 15 населенных пунктов. При наихудшем варианте развития ситуации в зоне риска окажутся 73 приусадебных участка, а также три участка автодорог и два низководных моста.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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