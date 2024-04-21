Метеорологи предупредили о риске затопления в одном из пермских поселков

Пермский гидрометцентр: поселок Яйва рискует оказаться в зоне затопления

22 апреля 2024 в 12:41 Размер текста - 17 +

Паводок в Пермском крае в самом разгаре Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском крае в районе населенного пункта Яйва может ухудшиться ситуация с паводком. Есть риск затопления. Об этом сообщает telegram-канал Пермского гидрометцентра. «Половодье в Прикамье в самом разгаре. 22—24 апреля в реке Яйве уровень воды у гидрологического поста База может повыситься до отметки в 500 сантиметров. При этом возможно возникновение затопления пониженных участков местности, придомовых территорий. Также есть риск затопления жилых и производственных объектов, участков автодорог для населенного пункта Яйва Александровского района», — говорится в сообщении. Ранее ГУ МЧС РФ по Пермскому краю сообщило, что во время паводка в регионе под угрозу затопления попадают 15 населенных пунктов. При наихудшем варианте развития ситуации в зоне риска окажутся 73 приусадебных участка, а также три участка автодорог и два низководных моста. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае в районе населенного пункта Яйва может ухудшиться ситуация с паводком. Есть риск затопления. Об этом сообщает telegram-канал Пермского гидрометцентра. «Половодье в Прикамье в самом разгаре. 22—24 апреля в реке Яйве уровень воды у гидрологического поста База может повыситься до отметки в 500 сантиметров. При этом возможно возникновение затопления пониженных участков местности, придомовых территорий. Также есть риск затопления жилых и производственных объектов, участков автодорог для населенного пункта Яйва Александровского района», — говорится в сообщении. Ранее ГУ МЧС РФ по Пермскому краю сообщило, что во время паводка в регионе под угрозу затопления попадают 15 населенных пунктов. При наихудшем варианте развития ситуации в зоне риска окажутся 73 приусадебных участка, а также три участка автодорог и два низководных моста.