Свердловский депутат разорвал удостоверение в разгар скандала. Фото

22 апреля 2024 в 16:56 Размер текста - 17 +

Депутат гордумы Артемовского Максим Демашин уже попадал в паблик — когда обозвал ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Артемовском (Свердловская область) депутат гордумы Максим Демашин разорвал удостоверение после того, как к нему возникли вопросы у надзорных органов. Демашин оказался в центре скандала с муниципальной УК «Наш дом», где Счетная палата вскрыла многочисленные нарушения, в том числе фальсификации подписей местных жителей за якобы выполненные работы. Обстоятельства истории на условиях анонимности URA.RU рассказал осведомленный источник. «Видимо, он [Демашин] стал опасаться, что на него могут завести уголовное дело. Переживал очень сильно из-за обвинений в нечестности, на пике эмоциональной нестабильности разорвал свое удостоверение, фотографии отправил коллегам в мессенджере», — поделился собеседник. Аудиторы проверяли УК в 2023 году — по заданию думы. Среди выявленных нарушений — существенная переплата по зарплате директору УК Ярославу Николаеву и главбуху, ремонт на 300 тысяч рублей автомобиля Volkswagen Touareg, взятого Николаевым в аренду у жены без разрешения начальства, и выплата почти 300 тысяч рублей Демашину — за пиар УК в своих соцсетях. «Мы проверили, действительно ли было это сопровождение — ничего такого. Сам Демашин заявляет о том, что его страницы в соцсетях были взломаны, и все материалы куда-то исчезли», — пояснил в беседе с URA.RU глава Счетной палаты Денис Авдеев. Дозвониться до самого Демашина не удалось, на сообщение в мессенджере он также не ответил. Узнав об этом, коллеги Демашина по гордуме обратились в прокуратуру, чтобы сделку признали мнимой. Депутата вызвали на дачу показаний, где он пояснил, что за время сотрудничества с УК (с октября 2022 по июнь 2023 года) сделал восемь постов о деятельности УК и проблемах жителей, при этом активно работал с обращениями жильцов — в этом якобы и была суть его работы. Во время проверки обнаружились и другие нарушения — подписи жителей, чьи дома обслуживает УК «Наш дом», в актах выполненных работ за дезинфекцию, клининг, покос травы кто-то якобы фальсифицировал. А по договору на плановые и аварийные ремонты неизвестные сделали дописки работ, которых по факту не было. «Например, по улице Пролетарская, 48 много раз по документам откачивали воду и варили трубы в подвале, а подвала там никогда не было. Поэтому я обратился в арбитражный суд с заявлением о фальсификации доказательств», — добавил Авдеев. Рассматривать его заявление будут в мае. При этом руководство УК «Наш дом» попыталось признать недействительными предписания Счетной палаты, но суд требования не поддержал (информация об этом есть в картотеке Арбитражного суда). На звонок корреспондента URA.RU Максим Демашин не ответил. Сообщение в мессенджере также осталось непрочитанным. Разорвав депутатское удостоверение, от кресла в гордуме он при этом не отказался. Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Артемовском (Свердловская область) депутат гордумы Максим Демашин разорвал удостоверение после того, как к нему возникли вопросы у надзорных органов. Демашин оказался в центре скандала с муниципальной УК «Наш дом», где Счетная палата вскрыла многочисленные нарушения, в том числе фальсификации подписей местных жителей за якобы выполненные работы. Обстоятельства истории на условиях анонимности URA.RU рассказал осведомленный источник. «Видимо, он [Демашин] стал опасаться, что на него могут завести уголовное дело. Переживал очень сильно из-за обвинений в нечестности, на пике эмоциональной нестабильности разорвал свое удостоверение, фотографии отправил коллегам в мессенджере», — поделился собеседник. Аудиторы проверяли УК в 2023 году — по заданию думы. Среди выявленных нарушений — существенная переплата по зарплате директору УК Ярославу Николаеву и главбуху, ремонт на 300 тысяч рублей автомобиля Volkswagen Touareg, взятого Николаевым в аренду у жены без разрешения начальства, и выплата почти 300 тысяч рублей Демашину — за пиар УК в своих соцсетях. «Мы проверили, действительно ли было это сопровождение — ничего такого. Сам Демашин заявляет о том, что его страницы в соцсетях были взломаны, и все материалы куда-то исчезли», — пояснил в беседе с URA.RU глава Счетной палаты Денис Авдеев. Дозвониться до самого Демашина не удалось, на сообщение в мессенджере он также не ответил. Узнав об этом, коллеги Демашина по гордуме обратились в прокуратуру, чтобы сделку признали мнимой. Депутата вызвали на дачу показаний, где он пояснил, что за время сотрудничества с УК (с октября 2022 по июнь 2023 года) сделал восемь постов о деятельности УК и проблемах жителей, при этом активно работал с обращениями жильцов — в этом якобы и была суть его работы. Во время проверки обнаружились и другие нарушения — подписи жителей, чьи дома обслуживает УК «Наш дом», в актах выполненных работ за дезинфекцию, клининг, покос травы кто-то якобы фальсифицировал. А по договору на плановые и аварийные ремонты неизвестные сделали дописки работ, которых по факту не было. «Например, по улице Пролетарская, 48 много раз по документам откачивали воду и варили трубы в подвале, а подвала там никогда не было. Поэтому я обратился в арбитражный суд с заявлением о фальсификации доказательств», — добавил Авдеев. Рассматривать его заявление будут в мае. При этом руководство УК «Наш дом» попыталось признать недействительными предписания Счетной палаты, но суд требования не поддержал (информация об этом есть в картотеке Арбитражного суда). На звонок корреспондента URA.RU Максим Демашин не ответил. Сообщение в мессенджере также осталось непрочитанным. Разорвав депутатское удостоверение, от кресла в гордуме он при этом не отказался.