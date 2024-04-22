Попавший под поезд челябинец лишился ноги

22 апреля 2024 в 12:50 Размер текста - 17 +

ЧП произошло близ Миасса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Миасса (Челябинская область) лишился ноги, попав под поезд. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Парень переходил пути возле станции в Миассе. По какой-то причине не заметил поезда. Его увезли в больницу, где пришлось ампутировать ногу», — рассказал источник. «Вблизи железнодорожной станции Миасс-2 Южно-Уральской железной дороги вечером 18 апреля поездом травмирован местный житель 2005 года рождения. Несмотря на принятые меры, машинисту поезда предотвратить столкновение не удалось. Пострадавший в результате наезда получил травмы и был доставлен в больницу», — пояснили URA.RU 22 апреля в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте. Там также добавили, что сейчас следователи проводят первоначальные проверочные мероприятия. Процессуальное решение будет принято после того, как будут установлены все обстоятельства происшествия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Миасса (Челябинская область) лишился ноги, попав под поезд. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Парень переходил пути возле станции в Миассе. По какой-то причине не заметил поезда. Его увезли в больницу, где пришлось ампутировать ногу», — рассказал источник. «Вблизи железнодорожной станции Миасс-2 Южно-Уральской железной дороги вечером 18 апреля поездом травмирован местный житель 2005 года рождения. Несмотря на принятые меры, машинисту поезда предотвратить столкновение не удалось. Пострадавший в результате наезда получил травмы и был доставлен в больницу», — пояснили URA.RU 22 апреля в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте. Там также добавили, что сейчас следователи проводят первоначальные проверочные мероприятия. Процессуальное решение будет принято после того, как будут установлены все обстоятельства происшествия.