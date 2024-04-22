Попавший под поезд челябинец лишился ноги

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ЧП произошло близ Миасса Фото:

Житель Миасса (Челябинская область) лишился ноги, попав под поезд. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«Парень переходил пути возле станции в Миассе. По какой-то причине не заметил поезда. Его увезли в больницу, где пришлось ампутировать ногу», — рассказал источник.

«Вблизи железнодорожной станции Миасс-2 Южно-Уральской железной дороги вечером 18 апреля поездом травмирован местный житель 2005 года рождения. Несмотря на принятые меры, машинисту поезда предотвратить столкновение не удалось. Пострадавший в результате наезда получил травмы и был доставлен в больницу», — пояснили URA.RU 22 апреля в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте.

Там также добавили, что сейчас следователи проводят первоначальные проверочные мероприятия. Процессуальное решение будет принято после того, как будут установлены все обстоятельства происшествия.

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Житель Миасса (Челябинская область) лишился ноги, попав под поезд. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Парень переходил пути возле станции в Миассе. По какой-то причине не заметил поезда. Его увезли в больницу, где пришлось ампутировать ногу», — рассказал источник. «Вблизи железнодорожной станции Миасс-2 Южно-Уральской железной дороги вечером 18 апреля поездом травмирован местный житель 2005 года рождения. Несмотря на принятые меры, машинисту поезда предотвратить столкновение не удалось. Пострадавший в результате наезда получил травмы и был доставлен в больницу», — пояснили URA.RU 22 апреля в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте. Там также добавили, что сейчас следователи проводят первоначальные проверочные мероприятия. Процессуальное решение будет принято после того, как будут установлены все обстоятельства происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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