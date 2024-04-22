Свердловская экс-чиновница «государство не просило вас рожать» родила дочь

Экс-глава свердловского департамента молодежной политики Глацких стала матерью

Ольга Глацких — самая юная олимпийская чемпионка в российской истории Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-глава свердловского департамента молодежной политики, олимпийская чемпионка по гимнастике Ольга Глацких, прославившаяся на всю страну фразой «государство не просило вас рожать», стала матерью. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к ее окружению.

«[Ольга] родила дочь», — поделился собеседник. Отец ребенка — депутат заксобрания Александр Серебренников — в разговоре с URA.RU информацию подтвердил: «Екатеринбурженок стало больше». Сама Ольга Глацких от комментариев воздержалась.

В октябре 2018-го Глацких в статусе директора департамента заявила на совещании, что государство ничего не должно детям, поскольку «не просило родителей их рожать». Видео завирусилось, Глацких пришлось уволиться. Сейчас она работает замом директора Дворца игровых видов спорта (ДИВС). Также Глацких руководит созданным ею фондом поддержки детского спорта «Ты сможешь сам». Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.

Редакция URA.RU поздравляет Александра Серебренникова и Ольгу Глацких с радостным событием. Как символично, что оно произошло в Год семьи!