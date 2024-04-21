В курганском округе все дома освободились от воды

22 апреля 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

Дома в Целинном округе освободились от паводка (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Целинном округе Курганской области вода ушла с территории жилых домов. Округ стал первым в регионе, кто освободился от воды. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства Курганской области. «Отметим, что дома в Целинном округе первыми освободились от воды. Такая же работа идет по Куртамышскому, Звериноголовскому, Кетовскому, Белозерскому округам и городу Кургану», — указано в посте канала «Курганская область официально». Глава Целинного округа Петр Скоробогатов уточнил, что выплаты осуществляются после подтверждения факта захода воды в дом и согласно заявлениям, отработанным муниципальной комиссией. Сообщается, что в рамках оказания поддержки жителям округов также предусмотрена гуманитарная помощь и помощь в приведении домов в порядок. Главам округов поручено сформировать заявки на помощь волонтеров и техники для уборки территорий, а также провести дезинфекцию колодцев и скважин совместно с Роспотребнадзором. В Курганской области вода затопила более 5 500 домов. По прогнозу МЧС, пика паводка в Кургане ожидается в ближайшие день-два. Жителей частного сектора областного центра просят эвакуироваться. Все важные и актуальные новости URA.RU сообщает в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Целинном округе Курганской области вода ушла с территории жилых домов. Округ стал первым в регионе, кто освободился от воды. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства Курганской области. «Отметим, что дома в Целинном округе первыми освободились от воды. Такая же работа идет по Куртамышскому, Звериноголовскому, Кетовскому, Белозерскому округам и городу Кургану», — указано в посте канала «Курганская область официально». Глава Целинного округа Петр Скоробогатов уточнил, что выплаты осуществляются после подтверждения факта захода воды в дом и согласно заявлениям, отработанным муниципальной комиссией. Сообщается, что в рамках оказания поддержки жителям округов также предусмотрена гуманитарная помощь и помощь в приведении домов в порядок. Главам округов поручено сформировать заявки на помощь волонтеров и техники для уборки территорий, а также провести дезинфекцию колодцев и скважин совместно с Роспотребнадзором. В Курганской области вода затопила более 5 500 домов. По прогнозу МЧС, пика паводка в Кургане ожидается в ближайшие день-два. Жителей частного сектора областного центра просят эвакуироваться. Все важные и актуальные новости URA.RU сообщает в онлайн-трансляции.