21 апреля 2024

Тюменские мебельщики проведут джаз-фестиваль, посвященный пианино «Тюмень»

© Служба новостей «URA.RU»
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День рождения джаз-клуба EverJazz. Екатеринбург , снимает на телефон
Фестиваль джаза пройдет в июне, на нем выступят музыканты из Челябинска, Екатеринбурга, Москвы и Кубы Фото:

В Тюмени проведут джазовый фестиваль в честь музыкального инструмента, который выпускали в столице региона — пианино «Тюмень». Как рассказали URA.RU в оргкомитете фестиваля, идея фестиваля пришла авторам во время работы на фабрике мебели, где производили пианино.

«Мы взяли в управление мебельную фабрику, где когда-то проходил полный цикл выпуска легендарных пианино „Тюмень“ и „Ноктюрн“. Мы сами изготавливаем там мебель сейчас. В этом году, поскольку еще и увлекаемся музыкой, решили провести джаз-фестиваль. Fabric Jazz будет проходить два дня в июне — в центре города, на площади и на загородной площадке. К сожалению, ни одного пианино „Тюмень“ на сцене не будет, так как они уже все старые и вышли из строя», — рассказал URA.RU организатор фестиваля Тимур Курманов.

В рамках фестиваля пройдут выступления коллективов из Москвы, Челябинска, Екатеринбурга и Кубы. Ранее URA.RU публиковало список гастрономических фестивалей, которые пройдут на юге Тюменской области в 2024 году.

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В Тюмени проведут джазовый фестиваль в честь музыкального инструмента, который выпускали в столице региона — пианино «Тюмень». Как рассказали URA.RU в оргкомитете фестиваля, идея фестиваля пришла авторам во время работы на фабрике мебели, где производили пианино. «Мы взяли в управление мебельную фабрику, где когда-то проходил полный цикл выпуска легендарных пианино „Тюмень“ и „Ноктюрн“. Мы сами изготавливаем там мебель сейчас. В этом году, поскольку еще и увлекаемся музыкой, решили провести джаз-фестиваль. Fabric Jazz будет проходить два дня в июне — в центре города, на площади и на загородной площадке. К сожалению, ни одного пианино „Тюмень“ на сцене не будет, так как они уже все старые и вышли из строя», — рассказал URA.RU организатор фестиваля Тимур Курманов. В рамках фестиваля пройдут выступления коллективов из Москвы, Челябинска, Екатеринбурга и Кубы. Ранее URA.RU публиковало список гастрономических фестивалей, которые пройдут на юге Тюменской области в 2024 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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