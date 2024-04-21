Тюменские мебельщики проведут джаз-фестиваль, посвященный пианино «Тюмень»

22 апреля 2024 в 13:13 Размер текста - 17 +

Фестиваль джаза пройдет в июне, на нем выступят музыканты из Челябинска, Екатеринбурга, Москвы и Кубы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Тюмени проведут джазовый фестиваль в честь музыкального инструмента, который выпускали в столице региона — пианино «Тюмень». Как рассказали URA.RU в оргкомитете фестиваля, идея фестиваля пришла авторам во время работы на фабрике мебели, где производили пианино. «Мы взяли в управление мебельную фабрику, где когда-то проходил полный цикл выпуска легендарных пианино „Тюмень“ и „Ноктюрн“. Мы сами изготавливаем там мебель сейчас. В этом году, поскольку еще и увлекаемся музыкой, решили провести джаз-фестиваль. Fabric Jazz будет проходить два дня в июне — в центре города, на площади и на загородной площадке. К сожалению, ни одного пианино „Тюмень“ на сцене не будет, так как они уже все старые и вышли из строя», — рассказал URA.RU организатор фестиваля Тимур Курманов. В рамках фестиваля пройдут выступления коллективов из Москвы, Челябинска, Екатеринбурга и Кубы. Ранее URA.RU публиковало список гастрономических фестивалей, которые пройдут на юге Тюменской области в 2024 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени проведут джазовый фестиваль в честь музыкального инструмента, который выпускали в столице региона — пианино «Тюмень». Как рассказали URA.RU в оргкомитете фестиваля, идея фестиваля пришла авторам во время работы на фабрике мебели, где производили пианино. «Мы взяли в управление мебельную фабрику, где когда-то проходил полный цикл выпуска легендарных пианино „Тюмень“ и „Ноктюрн“. Мы сами изготавливаем там мебель сейчас. В этом году, поскольку еще и увлекаемся музыкой, решили провести джаз-фестиваль. Fabric Jazz будет проходить два дня в июне — в центре города, на площади и на загородной площадке. К сожалению, ни одного пианино „Тюмень“ на сцене не будет, так как они уже все старые и вышли из строя», — рассказал URA.RU организатор фестиваля Тимур Курманов. В рамках фестиваля пройдут выступления коллективов из Москвы, Челябинска, Екатеринбурга и Кубы. Ранее URA.RU публиковало список гастрономических фестивалей, которые пройдут на юге Тюменской области в 2024 году.