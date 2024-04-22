Прокуратура помогла сироте-участнику СВО из Челябинска переехать в свою квартиру

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Осмотр нового здания центра современной драматургии. Екатеринбург, дверь, ключ
Семье сироты-участника СВО предоставили квартиру Фото:

Челябинская прокуратура помогла сироте-участнику спецоперации через суд добиться предоставления собственного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура Челябинской области провела проверку по обращению жителя Сосновского района о нарушении его жилищных прав. Благодаря вмешательству прокуратуры права заявителя восстановлены, ему предоставлена благоустроенная квартира в Челябинске», — уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ведомстве пояснили, что молодой человек в возрасте до 18 лет остался без попечения родителей, а затем отправился на спецоперацию. Все это время он с супругой и двумя детьми вынужден был снимать жилье, хотя был включе в перечень лиц, которых обязаны обеспечить жилым помещением.

«Органом местного самоуправления обязанность по предоставлению ему жилья своевременно не исполнена. Прокуратурой в суд направлено исковое заявление о возложении на администрацию города обязанности устранить выявленные нарушения. Судом требования прокуратуры удовлетворены», — добавили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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Челябинская прокуратура помогла сироте-участнику спецоперации через суд добиться предоставления собственного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратура Челябинской области провела проверку по обращению жителя Сосновского района о нарушении его жилищных прав. Благодаря вмешательству прокуратуры права заявителя восстановлены, ему предоставлена благоустроенная квартира в Челябинске», — уточнили в пресс-службе областной прокуратуры. В ведомстве пояснили, что молодой человек в возрасте до 18 лет остался без попечения родителей, а затем отправился на спецоперацию. Все это время он с супругой и двумя детьми вынужден был снимать жилье, хотя был включе в перечень лиц, которых обязаны обеспечить жилым помещением. «Органом местного самоуправления обязанность по предоставлению ему жилья своевременно не исполнена. Прокуратурой в суд направлено исковое заявление о возложении на администрацию города обязанности устранить выявленные нарушения. Судом требования прокуратуры удовлетворены», — добавили в пресс-службе региональной прокуратуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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