Прокуратура помогла сироте-участнику СВО из Челябинска переехать в свою квартиру

22 апреля 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

Семье сироты-участника СВО предоставили квартиру Фото: Александр Мамаев © URA.RU Челябинская прокуратура помогла сироте-участнику спецоперации через суд добиться предоставления собственного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратура Челябинской области провела проверку по обращению жителя Сосновского района о нарушении его жилищных прав. Благодаря вмешательству прокуратуры права заявителя восстановлены, ему предоставлена благоустроенная квартира в Челябинске», — уточнили в пресс-службе областной прокуратуры. В ведомстве пояснили, что молодой человек в возрасте до 18 лет остался без попечения родителей, а затем отправился на спецоперацию. Все это время он с супругой и двумя детьми вынужден был снимать жилье, хотя был включе в перечень лиц, которых обязаны обеспечить жилым помещением. «Органом местного самоуправления обязанность по предоставлению ему жилья своевременно не исполнена. Прокуратурой в суд направлено исковое заявление о возложении на администрацию города обязанности устранить выявленные нарушения. Судом требования прокуратуры удовлетворены», — добавили в пресс-службе региональной прокуратуры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинская прокуратура помогла сироте-участнику спецоперации через суд добиться предоставления собственного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратура Челябинской области провела проверку по обращению жителя Сосновского района о нарушении его жилищных прав. Благодаря вмешательству прокуратуры права заявителя восстановлены, ему предоставлена благоустроенная квартира в Челябинске», — уточнили в пресс-службе областной прокуратуры. В ведомстве пояснили, что молодой человек в возрасте до 18 лет остался без попечения родителей, а затем отправился на спецоперацию. Все это время он с супругой и двумя детьми вынужден был снимать жилье, хотя был включе в перечень лиц, которых обязаны обеспечить жилым помещением. «Органом местного самоуправления обязанность по предоставлению ему жилья своевременно не исполнена. Прокуратурой в суд направлено исковое заявление о возложении на администрацию города обязанности устранить выявленные нарушения. Судом требования прокуратуры удовлетворены», — добавили в пресс-службе региональной прокуратуры.