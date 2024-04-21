Ямальские хирурги спасли пациентку от гангрены кишечника. Фото

22 апреля 2024 в 15:01 Размер текста - 17 +

В Надыме провели сложную операцию по пересадке тонкой кишки с тотальной гангреной Фото: Анна Майорова © URA.RU В Надыме (ЯНАО) врачи осуществили редкую и сложную операцию по пересадке тонкой кишки пациентке с тяжелым диагнозом тотальной гангрены. Это стало возможным благодаря решимости хирурга Кирилла Моря и его команды специалистов, сообщает пресс-служба окружного департамента здравоохранения. «Врачи столкнулись с крайне сложным случаем, но решили действовать. Успех операции — это результат слаженной работы всей команды и, конечно, мужества самой пациентки», — сообщает пресс-служба департамента здравоохранения ЯНАО в официальном telegram-канале. После удаления пораженных участков кишечника в Надымской больнице, пациентка была доставлена в Москву, где специалисты НИИ СП имени Н. В. Склифосовского провели операцию по трансплантации донорского органа. Это вторая успешная операция такого рода в России. Женщина уже выписана из больницы и находится на пути к полному выздоровлению. Ранее URA.RU сообщало, что опытные урологи Новоуренгойской центральной горбольницы устранили редкую дисфункцию мочеполовой системы у пациента. Экстренное шунтирование вернуло молодому мужчине утраченное качество жизни. Команда врачей из Надыма спасли пациентку от гангрены кишечника telegram-канал «Департамент здравоохранения ЯНАО», t.me Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Надыме (ЯНАО) врачи осуществили редкую и сложную операцию по пересадке тонкой кишки пациентке с тяжелым диагнозом тотальной гангрены. Это стало возможным благодаря решимости хирурга Кирилла Моря и его команды специалистов, сообщает пресс-служба окружного департамента здравоохранения. «Врачи столкнулись с крайне сложным случаем, но решили действовать. Успех операции — это результат слаженной работы всей команды и, конечно, мужества самой пациентки», — сообщает пресс-служба департамента здравоохранения ЯНАО в официальном telegram-канале. После удаления пораженных участков кишечника в Надымской больнице, пациентка была доставлена в Москву, где специалисты НИИ СП имени Н. В. Склифосовского провели операцию по трансплантации донорского органа. Это вторая успешная операция такого рода в России. Женщина уже выписана из больницы и находится на пути к полному выздоровлению. Ранее URA.RU сообщало, что опытные урологи Новоуренгойской центральной горбольницы устранили редкую дисфункцию мочеполовой системы у пациента. Экстренное шунтирование вернуло молодому мужчине утраченное качество жизни.