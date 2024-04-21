21 апреля 2024
20 апреля 2024

Ямальские хирурги спасли пациентку от гангрены кишечника. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Хирургическая операция с помощью роботизированного ассистента в ГКБ №40. Екатернибург, операционная, операция, хирург, медицина, хирургическое отделение, клиника, врач, больница, операционный светильник
В Надыме провели сложную операцию по пересадке тонкой кишки с тотальной гангреной Фото:

В Надыме (ЯНАО) врачи осуществили редкую и сложную операцию по пересадке тонкой кишки пациентке с тяжелым диагнозом тотальной гангрены. Это стало возможным благодаря решимости хирурга Кирилла Моря и его команды специалистов, сообщает пресс-служба окружного департамента здравоохранения.

«Врачи столкнулись с крайне сложным случаем, но решили действовать. Успех операции — это результат слаженной работы всей команды и, конечно, мужества самой пациентки», — сообщает пресс-служба департамента здравоохранения ЯНАО в официальном telegram-канале.

После удаления пораженных участков кишечника в Надымской больнице, пациентка была доставлена в Москву, где специалисты НИИ СП имени Н. В. Склифосовского провели операцию по трансплантации донорского органа. Это вторая успешная операция такого рода в России. Женщина уже выписана из больницы и находится на пути к полному выздоровлению.

Ранее URA.RU сообщало, что опытные урологи Новоуренгойской центральной горбольницы устранили редкую дисфункцию мочеполовой системы у пациента. Экстренное шунтирование вернуло молодому мужчине утраченное качество жизни.

Команда врачей из Надыма спасли пациентку от гангрены кишечника
Команда врачей из Надыма спасли пациентку от гангрены кишечника
Фото:

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В Надыме (ЯНАО) врачи осуществили редкую и сложную операцию по пересадке тонкой кишки пациентке с тяжелым диагнозом тотальной гангрены. Это стало возможным благодаря решимости хирурга Кирилла Моря и его команды специалистов, сообщает пресс-служба окружного департамента здравоохранения. «Врачи столкнулись с крайне сложным случаем, но решили действовать. Успех операции — это результат слаженной работы всей команды и, конечно, мужества самой пациентки», — сообщает пресс-служба департамента здравоохранения ЯНАО в официальном telegram-канале. После удаления пораженных участков кишечника в Надымской больнице, пациентка была доставлена в Москву, где специалисты НИИ СП имени Н. В. Склифосовского провели операцию по трансплантации донорского органа. Это вторая успешная операция такого рода в России. Женщина уже выписана из больницы и находится на пути к полному выздоровлению. Ранее URA.RU сообщало, что опытные урологи Новоуренгойской центральной горбольницы устранили редкую дисфункцию мочеполовой системы у пациента. Экстренное шунтирование вернуло молодому мужчине утраченное качество жизни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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