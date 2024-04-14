Врачи Нового Уренгоя устранили редкую дисфункцию мочеполовой системы

Врачи Нового Уренгоя создали пути венозного оттока у молодого пациента

15 апреля 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Несмотря на опыт, урологи нечасто сталкивались с такой патологией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Опытные урологи Новоуренгойской центральной горбольницы устранили редкую дисфункцию мочеполовой системы у пациента. Экстренное шунтирование вернуло молодому мужчине утраченное качество жизни, сообщают в горбольнице. Лечение пациента продолжается. «Аслан Хуранов и Евгений Витютнев провели экстренную шунтирующую операцию и вернули мужчине утраченное качество жизни. Сейчас пациент чувствует себя хорошо. Острая стадия болезни купирована. Мужчине предстоит длительное многоэтапное консервативное лечение», — сообщает пресс-служба клиники в telegram-канале. Несмотря на опыт, урологи Аслан Хуранов и Евгений Витютнев нечасто сталкивались с такой патологией. Врачам предстояло создать пути для венозного оттока посредством шунтирования. «У молодого мужчины, обратившегося за помощью в НЦГБ, нарушению работы мочеполовой системы способствовала длительная болезнь», — уточняет источник. Ранее сообщалось, что в больнице Салехарда (ЯНАО) пациенты с обострением хронических заболеваний не могут попасть на прием к неврологу. Врачи не принимают болеющих без талонов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Опытные урологи Новоуренгойской центральной горбольницы устранили редкую дисфункцию мочеполовой системы у пациента. Экстренное шунтирование вернуло молодому мужчине утраченное качество жизни, сообщают в горбольнице. Лечение пациента продолжается. «Аслан Хуранов и Евгений Витютнев провели экстренную шунтирующую операцию и вернули мужчине утраченное качество жизни. Сейчас пациент чувствует себя хорошо. Острая стадия болезни купирована. Мужчине предстоит длительное многоэтапное консервативное лечение», — сообщает пресс-служба клиники в telegram-канале. Несмотря на опыт, урологи Аслан Хуранов и Евгений Витютнев нечасто сталкивались с такой патологией. Врачам предстояло создать пути для венозного оттока посредством шунтирования. «У молодого мужчины, обратившегося за помощью в НЦГБ, нарушению работы мочеполовой системы способствовала длительная болезнь», — уточняет источник. Ранее сообщалось, что в больнице Салехарда (ЯНАО) пациенты с обострением хронических заболеваний не могут попасть на прием к неврологу. Врачи не принимают болеющих без талонов.