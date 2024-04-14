14 апреля 2024
13 апреля 2024

Врачи Нового Уренгоя устранили редкую дисфункцию мочеполовой системы

Врачи Нового Уренгоя создали пути венозного оттока у молодого пациента
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие корпуса Курганского онкодиспансера. Курган, белый халат, поликлиника, медицина, врач, больница, медики, врачи
Несмотря на опыт, урологи нечасто сталкивались с такой патологией Фото:

Опытные урологи Новоуренгойской центральной горбольницы устранили редкую дисфункцию мочеполовой системы у пациента. Экстренное шунтирование вернуло молодому мужчине утраченное качество жизни, сообщают в горбольнице. Лечение пациента продолжается.

«Аслан Хуранов и Евгений Витютнев провели экстренную шунтирующую операцию и вернули мужчине утраченное качество жизни. Сейчас пациент чувствует себя хорошо. Острая стадия болезни купирована. Мужчине предстоит длительное многоэтапное консервативное лечение», — сообщает пресс-служба клиники в telegram-канале.

Несмотря на опыт, урологи Аслан Хуранов и Евгений Витютнев нечасто сталкивались с такой патологией. Врачам предстояло создать пути для венозного оттока посредством шунтирования. «У молодого мужчины, обратившегося за помощью в НЦГБ, нарушению работы мочеполовой системы способствовала длительная болезнь», — уточняет источник.

Ранее сообщалось, что в больнице Салехарда (ЯНАО) пациенты с обострением хронических заболеваний не могут попасть на прием к неврологу. Врачи не принимают болеющих без талонов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Опытные урологи Новоуренгойской центральной горбольницы устранили редкую дисфункцию мочеполовой системы у пациента. Экстренное шунтирование вернуло молодому мужчине утраченное качество жизни, сообщают в горбольнице. Лечение пациента продолжается. «Аслан Хуранов и Евгений Витютнев провели экстренную шунтирующую операцию и вернули мужчине утраченное качество жизни. Сейчас пациент чувствует себя хорошо. Острая стадия болезни купирована. Мужчине предстоит длительное многоэтапное консервативное лечение», — сообщает пресс-служба клиники в telegram-канале. Несмотря на опыт, урологи Аслан Хуранов и Евгений Витютнев нечасто сталкивались с такой патологией. Врачам предстояло создать пути для венозного оттока посредством шунтирования. «У молодого мужчины, обратившегося за помощью в НЦГБ, нарушению работы мочеполовой системы способствовала длительная болезнь», — уточняет источник. Ранее сообщалось, что в больнице Салехарда (ЯНАО) пациенты с обострением хронических заболеваний не могут попасть на прием к неврологу. Врачи не принимают болеющих без талонов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...