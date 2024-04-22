В Екатеринбурге перекроют несколько улиц ради репетиции парада Победы

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Репетиция парада Победы. Екатеринбург, на берлин, репетиция парада, танк
Репетиция закончится к 14:00 Фото:

В Екатеринбурге 23 апреля ограничат движение по нескольким участкам улиц Дорожной и Новосибирской на время репетиции парада Победы. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«Так, с 07:40 до 09:30 будет закрыто движение транспорта по улице Дорожной, от улицы Окраинной до улицы Городской», — следует из сообщения. С 09:00 до 14:00 движение транспорта ограничат на пяти дорогах Вторчермета.

На время мероприятия дорожники установят соответствующие знаки. Будет изменен и режим работы светофоров. Схемы маршрутов общественного транспорта № 81, № 77 и № 53 также изменят.

Следующая репетиция должна пройти 25 апреля. Ограничения коснутся улицы Дорожной и других ключевых магистралей. Ситуацию на дороге проконтролируют сотрудники ГИБДД, МЧС и военной полиции.

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В Екатеринбурге 23 апреля ограничат движение по нескольким участкам улиц Дорожной и Новосибирской на время репетиции парада Победы. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Так, с 07:40 до 09:30 будет закрыто движение транспорта по улице Дорожной, от улицы Окраинной до улицы Городской», — следует из сообщения. С 09:00 до 14:00 движение транспорта ограничат на пяти дорогах Вторчермета. На время мероприятия дорожники установят соответствующие знаки. Будет изменен и режим работы светофоров. Схемы маршрутов общественного транспорта № 81, № 77 и № 53 также изменят. Следующая репетиция должна пройти 25 апреля. Ограничения коснутся улицы Дорожной и других ключевых магистралей. Ситуацию на дороге проконтролируют сотрудники ГИБДД, МЧС и военной полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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