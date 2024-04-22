В Екатеринбурге перекроют несколько улиц ради репетиции парада Победы

Репетиция закончится к 14:00 Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге 23 апреля ограничат движение по нескольким участкам улиц Дорожной и Новосибирской на время репетиции парада Победы. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«Так, с 07:40 до 09:30 будет закрыто движение транспорта по улице Дорожной, от улицы Окраинной до улицы Городской», — следует из сообщения. С 09:00 до 14:00 движение транспорта ограничат на пяти дорогах Вторчермета.

На время мероприятия дорожники установят соответствующие знаки. Будет изменен и режим работы светофоров. Схемы маршрутов общественного транспорта № 81, № 77 и № 53 также изменят.

Следующая репетиция должна пройти 25 апреля. Ограничения коснутся улицы Дорожной и других ключевых магистралей. Ситуацию на дороге проконтролируют сотрудники ГИБДД, МЧС и военной полиции.