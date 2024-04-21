Уровень Тобола в Кургане показал очередной спад

22 апреля 2024 в 14:07 Размер текста - 17 +

Уровень Тобола сократился на один сантиметр Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень Тобола в Кургане сократился до 984 сантиметров. Об этом сообщается на сайте интерактивной карты «Паводок 2024». «Уровень воды в Тоболе, по данным на 14:00, составил 984 сантиметра. Это на сантиметр меньше, чем два часа назад», — указано на сайте. При этом Тобол в селе Бараба остался без изменений. Там уровень держится на 340 сантиметрах. В Кургане прогнозируется масштабное наводнение, которое может стать рекордным за последние 30 лет и достичь 11 метров. С 14 апреля уровень воды в реке Тобол начал стремительный рост. В последние дни показатель начали падать. Уровень в Тоболе уже опустился ниже десяти метров. Актуальные данные по реке в Кургане URA.RU пишет в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень Тобола в Кургане сократился до 984 сантиметров. Об этом сообщается на сайте интерактивной карты «Паводок 2024». «Уровень воды в Тоболе, по данным на 14:00, составил 984 сантиметра. Это на сантиметр меньше, чем два часа назад», — указано на сайте. При этом Тобол в селе Бараба остался без изменений. Там уровень держится на 340 сантиметрах. В Кургане прогнозируется масштабное наводнение, которое может стать рекордным за последние 30 лет и достичь 11 метров. С 14 апреля уровень воды в реке Тобол начал стремительный рост. В последние дни показатель начали падать. Уровень в Тоболе уже опустился ниже десяти метров. Актуальные данные по реке в Кургане URA.RU пишет в онлайн-трансляции.