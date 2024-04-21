21 апреля 2024

Уровень Тобола в Кургане показал очередной спад

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Укрепление дамбы от Омского моста до Бульвара Солнечный. Курган, половодье, паводок, потоп, дамба кургана, строительство, подтопление, разлив
Уровень Тобола сократился на один сантиметр Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Уровень Тобола в Кургане сократился до 984 сантиметров. Об этом сообщается на сайте интерактивной карты «Паводок 2024».

«Уровень воды в Тоболе, по данным на 14:00, составил 984 сантиметра. Это на сантиметр меньше, чем два часа назад», — указано на сайте. При этом Тобол в селе Бараба остался без изменений. Там уровень держится на 340 сантиметрах.

В Кургане прогнозируется масштабное наводнение, которое может стать рекордным за последние 30 лет и достичь 11 метров. С 14 апреля уровень воды в реке Тобол начал стремительный рост. В последние дни показатель начали падать. Уровень в Тоболе уже опустился ниже десяти метров. Актуальные данные по реке в Кургане URA.RU пишет в онлайн-трансляции.

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Уровень Тобола в Кургане сократился до 984 сантиметров. Об этом сообщается на сайте интерактивной карты «Паводок 2024». «Уровень воды в Тоболе, по данным на 14:00, составил 984 сантиметра. Это на сантиметр меньше, чем два часа назад», — указано на сайте. При этом Тобол в селе Бараба остался без изменений. Там уровень держится на 340 сантиметрах. В Кургане прогнозируется масштабное наводнение, которое может стать рекордным за последние 30 лет и достичь 11 метров. С 14 апреля уровень воды в реке Тобол начал стремительный рост. В последние дни показатель начали падать. Уровень в Тоболе уже опустился ниже десяти метров. Актуальные данные по реке в Кургане URA.RU пишет в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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