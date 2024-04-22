Политика Песков назвал изъятие российских активов очень опасным прецедентом 22 апреля 2024 в 14:10 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков сообщил, что Кремль негативно отреагировал на изъятие активов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Изъятие российских активов на помощь Украине является опасным прецедентом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Запад занимается противозаконными действиями. «Это очень опасный прецедент <…> Это посягательство на государство, на частную собственность. Это противозаконные действия. Они завершают неответственные действия и закроют судебное разбирательство, и то и другое будет очень сложной процедурой», — заявил Песков в ходе конференц-колла. По его словам, Кремль отреагировал негативно на изъятие российских активов. Песков заявил, что данные действия принесут вред США. Он подчеркнул, что тема изъятия активов бурно обсуждается среди западных стран. Ранее палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов. Деньги будут направлены на помощь Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Изъятие российских активов на помощь Украине является опасным прецедентом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Запад занимается противозаконными действиями. «Это очень опасный прецедент <…> Это посягательство на государство, на частную собственность. Это противозаконные действия. Они завершают неответственные действия и закроют судебное разбирательство, и то и другое будет очень сложной процедурой», — заявил Песков в ходе конференц-колла. По его словам, Кремль отреагировал негативно на изъятие российских активов. Песков заявил, что данные действия принесут вред США. Он подчеркнул, что тема изъятия активов бурно обсуждается среди западных стран. Ранее палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов. Деньги будут направлены на помощь Украине. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям