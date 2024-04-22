Кремль отреагировал на планы Польши разместить ядерное оружие

Песков: военные РФ изучат планы Польши разместить ядерное оружие
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Министерство обороны США, армия, сша, ядерное оружие
Россия будет реагировать на действия Польши и США, сообщил Песков Фото:

Российские военные будут анализировать желание Польши разместить ядерное оружие в стране, будут приниматься шаги для гарантий безопасности РФ. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна готова разместить ядерные боеголовки США. По его словам, в последнее время страны активно ведут переговоры по этому поводу.

«Военные будут анализировать суть реализации таких действий. В любом случае, будут предпринматься конкретные шаги, чтобы гарантировать нашу безопасность», — ответил на планы Польши Песков.

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Российские военные будут анализировать желание Польши разместить ядерное оружие в стране, будут приниматься шаги для гарантий безопасности РФ. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна готова разместить ядерные боеголовки США. По его словам, в последнее время страны активно ведут переговоры по этому поводу. «Военные будут анализировать суть реализации таких действий. В любом случае, будут предпринматься конкретные шаги, чтобы гарантировать нашу безопасность», — ответил на планы Польши Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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