Кремль отреагировал на планы Польши разместить ядерное оружие

Российские военные будут анализировать желание Польши разместить ядерное оружие в стране, будут приниматься шаги для гарантий безопасности РФ. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна готова разместить ядерные боеголовки США. По его словам, в последнее время страны активно ведут переговоры по этому поводу.
«Военные будут анализировать суть реализации таких действий. В любом случае, будут предпринматься конкретные шаги, чтобы гарантировать нашу безопасность», — ответил на планы Польши Песков.
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