Армия и оружие Кремль отреагировал на планы Польши разместить ядерное оружие Песков: военные РФ изучат планы Польши разместить ядерное оружие 22 апреля 2024 в 14:12 Размер текста - 17 + Россия будет реагировать на действия Польши и США, сообщил Песков Фото: Министерство обороны США Российские военные будут анализировать желание Польши разместить ядерное оружие в стране, будут приниматься шаги для гарантий безопасности РФ. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна готова разместить ядерные боеголовки США. По его словам, в последнее время страны активно ведут переговоры по этому поводу. «Военные будут анализировать суть реализации таких действий. В любом случае, будут предпринматься конкретные шаги, чтобы гарантировать нашу безопасность», — ответил на планы Польши Песков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российские военные будут анализировать желание Польши разместить ядерное оружие в стране, будут приниматься шаги для гарантий безопасности РФ. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна готова разместить ядерные боеголовки США. По его словам, в последнее время страны активно ведут переговоры по этому поводу. «Военные будут анализировать суть реализации таких действий. В любом случае, будут предпринматься конкретные шаги, чтобы гарантировать нашу безопасность», — ответил на планы Польши Песков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям