Новый пакет помощи Украине не поменяет ситуацию на СВО. США единственные, кто с него получит пользу, ведь большая часть средств останется в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Принципиально это не помянет ситуацию на поле боя. <…> И вот эти выделенные деньги, вооружения, которые будут поставлены, не приведут к изменению динамики. Они приведут к уничтожению большего числа украинцев», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он также отметил, что большая часть этих средств останется в самой Америке.
По его мнению, США будет зарабатывать дивиденды с того, что оказывают Киеву помощь. Песков отметил, что российские военные и дальше продолжат улучшать свои позиции на фронте.
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