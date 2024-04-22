Песков: США становится богаче с каждым пакетом помощи Украине

22 апреля 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что пакет помощи Украине от США ничего не поменяет на фронте Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новый пакет помощи Украине не поменяет ситуацию на СВО. США единственные, кто с него получит пользу, ведь большая часть средств останется в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Принципиально это не помянет ситуацию на поле боя. <…> И вот эти выделенные деньги, вооружения, которые будут поставлены, не приведут к изменению динамики. Они приведут к уничтожению большего числа украинцев», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он также отметил, что большая часть этих средств останется в самой Америке. По его мнению, США будет зарабатывать дивиденды с того, что оказывают Киеву помощь. Песков отметил, что российские военные и дальше продолжат улучшать свои позиции на фронте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый пакет помощи Украине не поменяет ситуацию на СВО. США единственные, кто с него получит пользу, ведь большая часть средств останется в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Принципиально это не помянет ситуацию на поле боя. <…> И вот эти выделенные деньги, вооружения, которые будут поставлены, не приведут к изменению динамики. Они приведут к уничтожению большего числа украинцев», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он также отметил, что большая часть этих средств останется в самой Америке. По его мнению, США будет зарабатывать дивиденды с того, что оказывают Киеву помощь. Песков отметил, что российские военные и дальше продолжат улучшать свои позиции на фронте.