Песков: США становится богаче с каждым пакетом помощи Украине

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Встречи президента России Владимира Путина с Президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийею. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Песков заявил, что пакет помощи Украине от США ничего не поменяет на фронте Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Новый пакет помощи Украине не поменяет ситуацию на СВО. США единственные, кто с него получит пользу, ведь большая часть средств останется в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Принципиально это не помянет ситуацию на поле боя. <…> И вот эти выделенные деньги, вооружения, которые будут поставлены, не приведут к изменению динамики. Они приведут к уничтожению большего числа украинцев», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он также отметил, что большая часть этих средств останется в самой Америке.

По его мнению, США будет зарабатывать дивиденды с того, что оказывают Киеву помощь. Песков отметил, что российские военные и дальше продолжат улучшать свои позиции на фронте.

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Новый пакет помощи Украине не поменяет ситуацию на СВО. США единственные, кто с него получит пользу, ведь большая часть средств останется в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Принципиально это не помянет ситуацию на поле боя. <…> И вот эти выделенные деньги, вооружения, которые будут поставлены, не приведут к изменению динамики. Они приведут к уничтожению большего числа украинцев», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он также отметил, что большая часть этих средств останется в самой Америке. По его мнению, США будет зарабатывать дивиденды с того, что оказывают Киеву помощь. Песков отметил, что российские военные и дальше продолжат улучшать свои позиции на фронте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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