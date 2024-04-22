Протеже УГМК захотел подчинить свердловских «Новых людей»

22 апреля 2024 в 21:03 Размер текста - 17 +

Сергей Козлов хоть и новичок в политике, уже проявляет амбиции Фото: Илья Московец © URA.RU Депутат гордумы Екатеринбурга от «Новых людей» Сергей Козлов, представляющий интересы УГМК, намерен усилить свое влияние на свердловское отделение партии. По словам источника URA.RU, Козлов ведет переговоры с лидером «Новых людей» Алексеем Нечаевым и его окружением, чтобы существенно переформатировать ячейку. При этом второй собеседник агентства приводит иную версию. «В свердловском штабе „Новых людей“ после президентских выборов устроили кадровую чистку. И ушедших сотрудников Козлов хочет заменить своими. Другая линия в его переговорах с партией связана с формированием списков кандидатов на муниципальных выборах в этом году и особенно следующем», — поделился собеседник. «При этом нельзя сказать, что переговоры в продвинутой стадии», — добавил он. Второй источник подтвердил, что Козлов общался с Нечаевым — на недавнем объединительном съезде партии «Роста» и «Новых людей» в Москве, «но обсуждалось вообще другое». «А никакого массового исхода людей из штаба не было. Два человека только уволились, получив предложения извне», — утверждает собеседник. По его данным, значимая перестановка в ближайшее время в свердловском отделении действительно произойдет: его возглавит Ирина Виноградова, член свердловского избиркома. Но Козлов на это якобы не влиял, настаивает инсайдер. Депутат заксо Рант Агаджанян — координатор «Новых людей» в Свердловской области — заявил, что виделся с Нечаевым на съезде, и подобных разговоров (о масштабных изменениях на Среднем Урале) между ними не было. «Возможны изменения в штатной структуре на фоне последних обновлений, но речь не о ключевых позициях», — пояснил Агаджанян. Сергей Козлов вопрос корреспондента в мессенджере прочитал, но не ответил. Его отношения с «Новыми людьми» начались в прошлом году, когда по просьбе мэра Алексея Орлова и при содействии УГМК партия включила его в свой список на выборах в екатеринбургскую думу. «Козлов для Нечаева — представитель спонсора», — объяснил сам факт общения Козлова с первым лицом «НЛ» первый источник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат гордумы Екатеринбурга от «Новых людей» Сергей Козлов, представляющий интересы УГМК, намерен усилить свое влияние на свердловское отделение партии. По словам источника URA.RU, Козлов ведет переговоры с лидером «Новых людей» Алексеем Нечаевым и его окружением, чтобы существенно переформатировать ячейку. При этом второй собеседник агентства приводит иную версию. «В свердловском штабе „Новых людей“ после президентских выборов устроили кадровую чистку. И ушедших сотрудников Козлов хочет заменить своими. Другая линия в его переговорах с партией связана с формированием списков кандидатов на муниципальных выборах в этом году и особенно следующем», — поделился собеседник. «При этом нельзя сказать, что переговоры в продвинутой стадии», — добавил он. Второй источник подтвердил, что Козлов общался с Нечаевым — на недавнем объединительном съезде партии «Роста» и «Новых людей» в Москве, «но обсуждалось вообще другое». «А никакого массового исхода людей из штаба не было. Два человека только уволились, получив предложения извне», — утверждает собеседник. По его данным, значимая перестановка в ближайшее время в свердловском отделении действительно произойдет: его возглавит Ирина Виноградова, член свердловского избиркома. Но Козлов на это якобы не влиял, настаивает инсайдер. Депутат заксо Рант Агаджанян — координатор «Новых людей» в Свердловской области — заявил, что виделся с Нечаевым на съезде, и подобных разговоров (о масштабных изменениях на Среднем Урале) между ними не было. «Возможны изменения в штатной структуре на фоне последних обновлений, но речь не о ключевых позициях», — пояснил Агаджанян. Сергей Козлов вопрос корреспондента в мессенджере прочитал, но не ответил. Его отношения с «Новыми людьми» начались в прошлом году, когда по просьбе мэра Алексея Орлова и при содействии УГМК партия включила его в свой список на выборах в екатеринбургскую думу. «Козлов для Нечаева — представитель спонсора», — объяснил сам факт общения Козлова с первым лицом «НЛ» первый источник.