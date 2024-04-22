С Денисом Мантуровым глава Свердловской области встретился в Ташкенте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев пригласил министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, а также заместителя премьер-министра Узбекистана Жамшида Ходжаева на международную неделю моды в Екатеринбург. Предложение он им озвучил, когда делегация осматривала стенд Свердловской области на выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте.

«Евгений Куйвашев рассказал Денису Мантурову о промышленных достижениях Свердловской области и пригласил его вместе с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым на Международную неделю моды UF LAB в Екатеринбурге. Мероприятие пройдет в августе и соберет стилистов и модельеров из разных стран», — сообщает департамент информационной политики региона в официальном telegram-канале.

Выставка «Иннопром. Центральная Азия» проходит с 22 по 24 апреля в Ташкенте. На свердловском стенде представлены десять предприятий, представители еще 45 компаний поехали, чтобы узнать больше об опыте узбекских коллег.