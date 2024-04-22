Куйвашев позвал главу Минпрома РФ Мантурова на неделю моды в Екатеринбург. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Церемония открытия ИННОПРОМ-2019. Екатеринбург, куйвашев евгений, мантуров денис, улыбка
С Денисом Мантуровым глава Свердловской области встретился в Ташкенте Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев пригласил министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, а также заместителя премьер-министра Узбекистана Жамшида Ходжаева на международную неделю моды в Екатеринбург. Предложение он им озвучил, когда делегация осматривала стенд Свердловской области на выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте.

«Евгений Куйвашев рассказал Денису Мантурову о промышленных достижениях Свердловской области и пригласил его вместе с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым на Международную неделю моды UF LAB в Екатеринбурге. Мероприятие пройдет в августе и соберет стилистов и модельеров из разных стран», — сообщает департамент информационной политики региона в официальном telegram-канале.

Выставка «Иннопром. Центральная Азия» проходит с 22 по 24 апреля в Ташкенте. На свердловском стенде представлены десять предприятий, представители еще 45 компаний поехали, чтобы узнать больше об опыте узбекских коллег.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев пригласил министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, а также заместителя премьер-министра Узбекистана Жамшида Ходжаева на международную неделю моды в Екатеринбург. Предложение он им озвучил, когда делегация осматривала стенд Свердловской области на выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте. «Евгений Куйвашев рассказал Денису Мантурову о промышленных достижениях Свердловской области и пригласил его вместе с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым на Международную неделю моды UF LAB в Екатеринбурге. Мероприятие пройдет в августе и соберет стилистов и модельеров из разных стран», — сообщает департамент информационной политики региона в официальном telegram-канале. Выставка «Иннопром. Центральная Азия» проходит с 22 по 24 апреля в Ташкенте. На свердловском стенде представлены десять предприятий, представители еще 45 компаний поехали, чтобы узнать больше об опыте узбекских коллег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...