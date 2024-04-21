Дума Сургута собирает внеочередное заседание из-за отставки мэра Филатова

22 апреля 2024 в 14:31 Размер текста - 17 +

Депутаты Сургута рассмотрят заявление мэра о сложении полномочий Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Дума Сургута (ХМАО) собирает внеочередное заседание 25 апреля 2024 года. В пресс-службе администрации города сообщили, что на нем будут рассмотрено заявление мэра Андрея Филатова об отставке. «Глава города Сургута Андрей Филатов принял решение о досрочном прекращении полномочий с 26 апреля 2024 года в связи с отставкой по собственному желанию. Соответствующее заявление главой направлено в думу города Сургута. Согласно установленной нормативно процедуре, об отставке должно быть рассмотрено и принято депутатами на внеочередном заседании Думы Сургута. Ожидается, что внеочередное заседание Думы <…> состоится 25 апреля», — прокомментировали в ведомстве. На этом заседании депутаты должны принять решение о назначении временно исполняющего главы города. Тогда же объявят конкурс по отбору кандидатов на пост мэра и изберут членов конкурсной комиссии. Ранее URA.RU писало об отставке главы Сургута Андрея Филатова. Он сообщил, что решил покинуть пост по собственному желанию, но планирует остаться в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дума Сургута (ХМАО) собирает внеочередное заседание 25 апреля 2024 года. В пресс-службе администрации города сообщили, что на нем будут рассмотрено заявление мэра Андрея Филатова об отставке. «Глава города Сургута Андрей Филатов принял решение о досрочном прекращении полномочий с 26 апреля 2024 года в связи с отставкой по собственному желанию. Соответствующее заявление главой направлено в думу города Сургута. Согласно установленной нормативно процедуре, об отставке должно быть рассмотрено и принято депутатами на внеочередном заседании Думы Сургута. Ожидается, что внеочередное заседание Думы <…> состоится 25 апреля», — прокомментировали в ведомстве. На этом заседании депутаты должны принять решение о назначении временно исполняющего главы города. Тогда же объявят конкурс по отбору кандидатов на пост мэра и изберут членов конкурсной комиссии. Ранее URA.RU писало об отставке главы Сургута Андрея Филатова. Он сообщил, что решил покинуть пост по собственному желанию, но планирует остаться в регионе.