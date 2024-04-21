Дума Сургута собирает внеочередное заседание из-за отставки мэра Филатова

Дума Сургута (ХМАО) собирает внеочередное заседание 25 апреля 2024 года. В пресс-службе администрации города сообщили, что на нем будут рассмотрено заявление мэра Андрея Филатова об отставке.
«Глава города Сургута Андрей Филатов принял решение о досрочном прекращении полномочий с 26 апреля 2024 года в связи с отставкой по собственному желанию. Соответствующее заявление главой направлено в думу города Сургута. Согласно установленной нормативно процедуре, об отставке должно быть рассмотрено и принято депутатами на внеочередном заседании Думы Сургута. Ожидается, что внеочередное заседание Думы <…> состоится 25 апреля», — прокомментировали в ведомстве.
На этом заседании депутаты должны принять решение о назначении временно исполняющего главы города. Тогда же объявят конкурс по отбору кандидатов на пост мэра и изберут членов конкурсной комиссии.
Ранее URA.RU писало об отставке главы Сургута Андрея Филатова. Он сообщил, что решил покинуть пост по собственному желанию, но планирует остаться в регионе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!