21 апреля 2024
20 апреля 2024

Дума Сургута собирает внеочередное заседание из-за отставки мэра Филатова

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комитета в Думе города. Сургут, депутат, дума сургута, рука вверх, голосование
Депутаты Сургута рассмотрят заявление мэра о сложении полномочий Фото:

Дума Сургута (ХМАО) собирает внеочередное заседание 25 апреля 2024 года. В пресс-службе администрации города сообщили, что на нем будут рассмотрено заявление мэра Андрея Филатова об отставке.

«Глава города Сургута Андрей Филатов принял решение о досрочном прекращении полномочий с 26 апреля 2024 года в связи с отставкой по собственному желанию. Соответствующее заявление главой направлено в думу города Сургута. Согласно установленной нормативно процедуре, об отставке должно быть рассмотрено и принято депутатами на внеочередном заседании Думы Сургута. Ожидается, что внеочередное заседание Думы <…> состоится 25 апреля», — прокомментировали в ведомстве.

На этом заседании депутаты должны принять решение о назначении временно исполняющего главы города. Тогда же объявят конкурс по отбору кандидатов на пост мэра и изберут членов конкурсной комиссии.

Ранее URA.RU писало об отставке главы Сургута Андрея Филатова. Он сообщил, что решил покинуть пост по собственному желанию, но планирует остаться в регионе.

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Дума Сургута (ХМАО) собирает внеочередное заседание 25 апреля 2024 года. В пресс-службе администрации города сообщили, что на нем будут рассмотрено заявление мэра Андрея Филатова об отставке. «Глава города Сургута Андрей Филатов принял решение о досрочном прекращении полномочий с 26 апреля 2024 года в связи с отставкой по собственному желанию. Соответствующее заявление главой направлено в думу города Сургута. Согласно установленной нормативно процедуре, об отставке должно быть рассмотрено и принято депутатами на внеочередном заседании Думы Сургута. Ожидается, что внеочередное заседание Думы <…> состоится 25 апреля», — прокомментировали в ведомстве. На этом заседании депутаты должны принять решение о назначении временно исполняющего главы города. Тогда же объявят конкурс по отбору кандидатов на пост мэра и изберут членов конкурсной комиссии. Ранее URA.RU писало об отставке главы Сургута Андрея Филатова. Он сообщил, что решил покинуть пост по собственному желанию, но планирует остаться в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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