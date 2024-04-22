В Тюменской области многодетные семьи будут получать выплаты от властей на покупку школьной и спортивной формы школьникам. В регионе разработан порядок предоставления этой поддержки, сейчас он находится на обсуждении. В Документе содержится и список вещей, которые можно будет купить.
Какую меру поддержки получили многодетные семьи?
Как ранее сообщал губернатор Александр Моор, детей из многодетных семей начнут обеспечивать школьной и спортивной формой. В настоящее время власти уже определились, о каких именно вещах идет речь.
Как будет предоставляться мера поддержки?
Согласно проекту документа, разработанному департаментом образования Тюменской области, семьи будут получать не сами вещи, а деньги на них. Чтобы их выделили, будет нужно предоставить в соцзащиту или МФЦ:
- заявление;
- паспорт;
- справку об обучении ребенка по программам начального, основного или среднего общего образования;
- приказ о назначении опекуном или попечителем, если обеспечиваемый ребенок находится под опекой.
Когда перечислят деньги?
Заявление будут рассматривать в течение пяти рабочих дней. По итогу власти либо откажут (при несоответствии пакета документов), либо перечислят деньги на счет в банке.
Что можно будет купить на выплату?
Власти разработали список одежды, которую можно будет приобрести на выделенные деньги. Все вещи рассчитаны на год носки. Для мальчиков это:
- брюки;
- пиджак или жакет;
- две рубашки;
- водолазка;
- спортивный костюм;
- шорты;
- две футболки.
Для девочек перечень немного разнится:
- платье или сарафан;
- юбка;
- две блузки;
- водолазка;
- спортивный костюм;
- шорты;
- две футболки.
Пока документ официально не подписан. Его обсуждение продлится до 26 апреля.
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