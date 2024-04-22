В Тюменской области многодетные семьи получат деньги на одежду для детей. Список

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Учебная пожарная эвакуация в школах Екатеринбурга, гимназия, школьная форма, школа, школьники, образование, школьное образование
Деньги на школьную и спортивную формы выделят согласно перечню Фото:

В Тюменской области многодетные семьи будут получать выплаты от властей на покупку школьной и спортивной формы школьникам. В регионе разработан порядок предоставления этой поддержки, сейчас он находится на обсуждении. В Документе содержится и список вещей, которые можно будет купить.

Какую меру поддержки получили многодетные семьи?

Как ранее сообщал губернатор Александр Моор, детей из многодетных семей начнут обеспечивать школьной и спортивной формой. В настоящее время власти уже определились, о каких именно вещах идет речь.

Как будет предоставляться мера поддержки?

Согласно проекту документа, разработанному департаментом образования Тюменской области, семьи будут получать не сами вещи, а деньги на них. Чтобы их выделили, будет нужно предоставить в соцзащиту или МФЦ:

  • заявление;
  • паспорт;
  • справку об обучении ребенка по программам начального, основного или среднего общего образования;
  • приказ о назначении опекуном или попечителем, если обеспечиваемый ребенок находится под опекой.

Когда перечислят деньги?

Заявление будут рассматривать в течение пяти рабочих дней. По итогу власти либо откажут (при несоответствии пакета документов), либо перечислят деньги на счет в банке.

Что можно будет купить на выплату?

Власти разработали список одежды, которую можно будет приобрести на выделенные деньги. Все вещи рассчитаны на год носки. Для мальчиков это:

  • брюки;
  • пиджак или жакет;
  • две рубашки;
  • водолазка;
  • спортивный костюм;
  • шорты;
  • две футболки.

Для девочек перечень немного разнится:

  • платье или сарафан;
  • юбка;
  • две блузки;
  • водолазка;
  • спортивный костюм;
  • шорты;
  • две футболки.

Пока документ официально не подписан. Его обсуждение продлится до 26 апреля.

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В Тюменской области многодетные семьи будут получать выплаты от властей на покупку школьной и спортивной формы школьникам. В регионе разработан порядок предоставления этой поддержки, сейчас он находится на обсуждении. В Документе содержится и список вещей, которые можно будет купить. Как ранее сообщал губернатор Александр Моор, детей из многодетных семей начнут обеспечивать школьной и спортивной формой. В настоящее время власти уже определились, о каких именно вещах идет речь. Согласно проекту документа, разработанному департаментом образования Тюменской области, семьи будут получать не сами вещи, а деньги на них. Чтобы их выделили, будет нужно предоставить в соцзащиту или МФЦ: Заявление будут рассматривать в течение пяти рабочих дней. По итогу власти либо откажут (при несоответствии пакета документов), либо перечислят деньги на счет в банке. Власти разработали список одежды, которую можно будет приобрести на выделенные деньги. Все вещи рассчитаны на год носки. Для мальчиков это: Для девочек перечень немного разнится: Пока документ официально не подписан. Его обсуждение продлится до 26 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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