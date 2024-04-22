В Тюменской области многодетные семьи получат деньги на одежду для детей. Список

22 апреля 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Деньги на школьную и спортивную формы выделят согласно перечню Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюменской области многодетные семьи будут получать выплаты от властей на покупку школьной и спортивной формы школьникам. В регионе разработан порядок предоставления этой поддержки, сейчас он находится на обсуждении. В Документе содержится и список вещей, которые можно будет купить. Какую меру поддержки получили многодетные семьи? Как ранее сообщал губернатор Александр Моор, детей из многодетных семей начнут обеспечивать школьной и спортивной формой. В настоящее время власти уже определились, о каких именно вещах идет речь. Как будет предоставляться мера поддержки? Согласно проекту документа, разработанному департаментом образования Тюменской области, семьи будут получать не сами вещи, а деньги на них. Чтобы их выделили, будет нужно предоставить в соцзащиту или МФЦ: заявление;

паспорт;

справку об обучении ребенка по программам начального, основного или среднего общего образования;

приказ о назначении опекуном или попечителем, если обеспечиваемый ребенок находится под опекой. Когда перечислят деньги? Заявление будут рассматривать в течение пяти рабочих дней. По итогу власти либо откажут (при несоответствии пакета документов), либо перечислят деньги на счет в банке. Что можно будет купить на выплату? Власти разработали список одежды, которую можно будет приобрести на выделенные деньги. Все вещи рассчитаны на год носки. Для мальчиков это: брюки;

пиджак или жакет;

две рубашки;

водолазка;

спортивный костюм;

шорты;

две футболки. Для девочек перечень немного разнится: платье или сарафан;

юбка;

две блузки;

водолазка;

спортивный костюм;

шорты;

две футболки. Пока документ официально не подписан. Его обсуждение продлится до 26 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области многодетные семьи будут получать выплаты от властей на покупку школьной и спортивной формы школьникам. В регионе разработан порядок предоставления этой поддержки, сейчас он находится на обсуждении. В Документе содержится и список вещей, которые можно будет купить. Как ранее сообщал губернатор Александр Моор, детей из многодетных семей начнут обеспечивать школьной и спортивной формой. В настоящее время власти уже определились, о каких именно вещах идет речь. Согласно проекту документа, разработанному департаментом образования Тюменской области, семьи будут получать не сами вещи, а деньги на них. Чтобы их выделили, будет нужно предоставить в соцзащиту или МФЦ: Заявление будут рассматривать в течение пяти рабочих дней. По итогу власти либо откажут (при несоответствии пакета документов), либо перечислят деньги на счет в банке. Власти разработали список одежды, которую можно будет приобрести на выделенные деньги. Все вещи рассчитаны на год носки. Для мальчиков это: Для девочек перечень немного разнится: Пока документ официально не подписан. Его обсуждение продлится до 26 апреля.