Челябинский олигарх из списка Forbes предложил наказывать за фейки об экологии

22 апреля 2024 в 14:48 Размер текста - 17 +

Константин Струков занимает 84-е место в списке богатейших людей страны по версии Forbes Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вице-спикер челябинского заксобрания, олигарх из списка Forbes Константин Струков предложил ужесточить наказание за фейки об экологии. Свое заявление основной совладелец АО «Южуралзолото» (Группа ЮГК) озвучил на Всероссийской научно-практической конференции «Золото. Полиметаллы. XXI век: устойчивое развитие», резолюция которой опубликована на сайте ЮГК. «Рекомендовать ужесточение административной и уголовной ответственности за скрытие и распространение недостоверной информации о негативном воздействии на окружающую среду горнопромышленных предприятий. Это является необходимым шагом для обеспечения устойчивой работы горнодобывающих предприятий, экологической безопасности, горнопромышленных регионов и защиты интересов общества», — говорится в резолюции. По мнению Струкова, следует на законодательном уровне ввести административную, а в отдельных случаях и уголовную ответственность за экологические вбросы. Такого рода вбросы приводят к тому, что руководство предприятий вместо развития производства вынуждено заниматься отписками и объяснениями перед контролирующими органами. В свежем рейтинге Forbes Струков занял 84-е место. По итогам 2023 года его состояние оценили в 1,6 млрд долларов. Это на 300 млн долларов больше, чем по итогам 2022 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вице-спикер челябинского заксобрания, олигарх из списка Forbes Константин Струков предложил ужесточить наказание за фейки об экологии. Свое заявление основной совладелец АО «Южуралзолото» (Группа ЮГК) озвучил на Всероссийской научно-практической конференции «Золото. Полиметаллы. XXI век: устойчивое развитие», резолюция которой опубликована на сайте ЮГК. «Рекомендовать ужесточение административной и уголовной ответственности за скрытие и распространение недостоверной информации о негативном воздействии на окружающую среду горнопромышленных предприятий. Это является необходимым шагом для обеспечения устойчивой работы горнодобывающих предприятий, экологической безопасности, горнопромышленных регионов и защиты интересов общества», — говорится в резолюции. По мнению Струкова, следует на законодательном уровне ввести административную, а в отдельных случаях и уголовную ответственность за экологические вбросы. Такого рода вбросы приводят к тому, что руководство предприятий вместо развития производства вынуждено заниматься отписками и объяснениями перед контролирующими органами. В свежем рейтинге Forbes Струков занял 84-е место. По итогам 2023 года его состояние оценили в 1,6 млрд долларов. Это на 300 млн долларов больше, чем по итогам 2022 года.