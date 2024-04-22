Челябинский олигарх из списка Forbes предложил наказывать за фейки об экологии

Вице-спикер челябинского заксобрания, олигарх из списка Forbes Константин Струков предложил ужесточить наказание за фейки об экологии. Свое заявление основной совладелец АО «Южуралзолото» (Группа ЮГК) озвучил на Всероссийской научно-практической конференции «Золото. Полиметаллы. XXI век: устойчивое развитие», резолюция которой опубликована на сайте ЮГК.
«Рекомендовать ужесточение административной и уголовной ответственности за скрытие и распространение недостоверной информации о негативном воздействии на окружающую среду горнопромышленных предприятий. Это является необходимым шагом для обеспечения устойчивой работы горнодобывающих предприятий, экологической безопасности, горнопромышленных регионов и защиты интересов общества», — говорится в резолюции.
По мнению Струкова, следует на законодательном уровне ввести административную, а в отдельных случаях и уголовную ответственность за экологические вбросы. Такого рода вбросы приводят к тому, что руководство предприятий вместо развития производства вынуждено заниматься отписками и объяснениями перед контролирующими органами.
В свежем рейтинге Forbes Струков занял 84-е место. По итогам 2023 года его состояние оценили в 1,6 млрд долларов. Это на 300 млн долларов больше, чем по итогам 2022 года.
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