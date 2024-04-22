Челябинский олигарх из списка Forbes предложил наказывать за фейки об экологии

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Заседании Правления Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. Челябинск, струков константин
Константин Струков занимает 84-е место в списке богатейших людей страны по версии Forbes Фото:

Вице-спикер челябинского заксобрания, олигарх из списка Forbes Константин Струков предложил ужесточить наказание за фейки об экологии. Свое заявление основной совладелец АО «Южуралзолото» (Группа ЮГК) озвучил на Всероссийской научно-практической конференции «Золото. Полиметаллы. XXI век: устойчивое развитие», резолюция которой опубликована на сайте ЮГК.

«Рекомендовать ужесточение административной и уголовной ответственности за скрытие и распространение недостоверной информации о негативном воздействии на окружающую среду горнопромышленных предприятий. Это является необходимым шагом для обеспечения устойчивой работы горнодобывающих предприятий, экологической безопасности, горнопромышленных регионов и защиты интересов общества», — говорится в резолюции.

По мнению Струкова, следует на законодательном уровне ввести административную, а в отдельных случаях и уголовную ответственность за экологические вбросы. Такого рода вбросы приводят к тому, что руководство предприятий вместо развития производства вынуждено заниматься отписками и объяснениями перед контролирующими органами.

В свежем рейтинге Forbes Струков занял 84-е место. По итогам 2023 года его состояние оценили в 1,6 млрд долларов. Это на 300 млн долларов больше, чем по итогам 2022 года.

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Вице-спикер челябинского заксобрания, олигарх из списка Forbes Константин Струков предложил ужесточить наказание за фейки об экологии. Свое заявление основной совладелец АО «Южуралзолото» (Группа ЮГК) озвучил на Всероссийской научно-практической конференции «Золото. Полиметаллы. XXI век: устойчивое развитие», резолюция которой опубликована на сайте ЮГК. «Рекомендовать ужесточение административной и уголовной ответственности за скрытие и распространение недостоверной информации о негативном воздействии на окружающую среду горнопромышленных предприятий. Это является необходимым шагом для обеспечения устойчивой работы горнодобывающих предприятий, экологической безопасности, горнопромышленных регионов и защиты интересов общества», — говорится в резолюции. По мнению Струкова, следует на законодательном уровне ввести административную, а в отдельных случаях и уголовную ответственность за экологические вбросы. Такого рода вбросы приводят к тому, что руководство предприятий вместо развития производства вынуждено заниматься отписками и объяснениями перед контролирующими органами. В свежем рейтинге Forbes Струков занял 84-е место. По итогам 2023 года его состояние оценили в 1,6 млрд долларов. Это на 300 млн долларов больше, чем по итогам 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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