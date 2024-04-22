Артист из Челябинска стал лучшим танцовщиком программы «Большой балет». Фото

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Генеральная репетиция бенефиса балерины Елены Кабаевой. Екатеринбург, балет
В программе «Большой балет» Кубаныч Шамакеев выступал вместе с Лири Вакабаяси Фото:

Артист челябинского театра оперы и балета имени Глинки Кубаныч Шамакеев признан лучшим танцовщиком программы «Большой балет» на телеканале «Культура». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Челябинской области.

«Телеканал „Культура“ подвел итоги пятого сезона программы „Большой балет“. По итогам шести выпусков лучшим танцовщиком проекта признан ведущий солист челябинского театра оперы и балета Кубаныч Шамакеев», — сообщили в пресс-службе

В паре с Шамакеевым выступала Лири Вакабаяси, которая также является артисткой челябинского театра оперы и балета имени Глинки. К программам солистов готовила народная артистка РФ Татьяна Предеина.

Кубаныч Шамакеев и Лири Вакабаяси вместе выступали в программе «Большой балет»
Кубаныч Шамакеев и Лири Вакабаяси вместе выступали в программе «Большой балет»
Фото:

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Артист челябинского театра оперы и балета имени Глинки Кубаныч Шамакеев признан лучшим танцовщиком программы «Большой балет» на телеканале «Культура». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Челябинской области. «Телеканал „Культура“ подвел итоги пятого сезона программы „Большой балет“. По итогам шести выпусков лучшим танцовщиком проекта признан ведущий солист челябинского театра оперы и балета Кубаныч Шамакеев», — сообщили в пресс-службе В паре с Шамакеевым выступала Лири Вакабаяси, которая также является артисткой челябинского театра оперы и балета имени Глинки. К программам солистов готовила народная артистка РФ Татьяна Предеина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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