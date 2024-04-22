Артист челябинского театра оперы и балета имени Глинки Кубаныч Шамакеев признан лучшим танцовщиком программы «Большой балет» на телеканале «Культура». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Челябинской области.
«Телеканал „Культура“ подвел итоги пятого сезона программы „Большой балет“. По итогам шести выпусков лучшим танцовщиком проекта признан ведущий солист челябинского театра оперы и балета Кубаныч Шамакеев», — сообщили в пресс-службе
В паре с Шамакеевым выступала Лири Вакабаяси, которая также является артисткой челябинского театра оперы и балета имени Глинки. К программам солистов готовила народная артистка РФ Татьяна Предеина.
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