В Индустриальном районе Перми за 255 млн рублей продают завод

22 апреля 2024 в 15:07 Размер текста - 17 +

Площадь объекта составляет 56,8 тысячи квадратных метров Фото: Размик Закарян © URA.RU В Перми продаются производственные площади, расположенные по адресу, улица Промышленная, 117. Стоимость завода составляет 255 миллионов рублей. «Продается промышленная база на земельном участке 56,8 тысячи квадратных метров. Производственно-складские помещения — четыре ангара, железнодорожный тупик, автомобильные весы, асфальтобетонный завод, два трансформатора. Стоимость — 255 миллионов рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Уточняется, что производство находится на первой линии. Есть прямой заезд с Нестюковского тракта. По данным «Коммерсант-Пермь», владельцами участка являются ООО «Торговый Дом Партнер» и ООО «Мобилмаш». Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продают действующую мебельную фабрику. Стоимость предприятия составляет 100 миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми продаются производственные площади, расположенные по адресу, улица Промышленная, 117. Стоимость завода составляет 255 миллионов рублей. «Продается промышленная база на земельном участке 56,8 тысячи квадратных метров. Производственно-складские помещения — четыре ангара, железнодорожный тупик, автомобильные весы, асфальтобетонный завод, два трансформатора. Стоимость — 255 миллионов рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Уточняется, что производство находится на первой линии. Есть прямой заезд с Нестюковского тракта. По данным «Коммерсант-Пермь», владельцами участка являются ООО «Торговый Дом Партнер» и ООО «Мобилмаш». Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продают действующую мебельную фабрику. Стоимость предприятия составляет 100 миллионов рублей.