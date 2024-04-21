21 апреля 2024

В Индустриальном районе Перми за 255 млн рублей продают завод

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь объекта составляет 56,8 тысячи квадратных метров Фото:

В Перми продаются производственные площади, расположенные по адресу, улица Промышленная, 117. Стоимость завода составляет 255 миллионов рублей.

«Продается промышленная база на земельном участке 56,8 тысячи квадратных метров. Производственно-складские помещения — четыре ангара, железнодорожный тупик, автомобильные весы, асфальтобетонный завод, два трансформатора. Стоимость — 255 миллионов рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Уточняется, что производство находится на первой линии. Есть прямой заезд с Нестюковского тракта. По данным «Коммерсант-Пермь», владельцами участка являются ООО «Торговый Дом Партнер» и ООО «Мобилмаш».

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продают действующую мебельную фабрику. Стоимость предприятия составляет 100 миллионов рублей.

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В Перми продаются производственные площади, расположенные по адресу, улица Промышленная, 117. Стоимость завода составляет 255 миллионов рублей. «Продается промышленная база на земельном участке 56,8 тысячи квадратных метров. Производственно-складские помещения — четыре ангара, железнодорожный тупик, автомобильные весы, асфальтобетонный завод, два трансформатора. Стоимость — 255 миллионов рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Уточняется, что производство находится на первой линии. Есть прямой заезд с Нестюковского тракта. По данным «Коммерсант-Пермь», владельцами участка являются ООО «Торговый Дом Партнер» и ООО «Мобилмаш». Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продают действующую мебельную фабрику. Стоимость предприятия составляет 100 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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