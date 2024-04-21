В Индустриальном районе Перми за 255 млн рублей продают завод

В Перми продаются производственные площади, расположенные по адресу, улица Промышленная, 117. Стоимость завода составляет 255 миллионов рублей.
«Продается промышленная база на земельном участке 56,8 тысячи квадратных метров. Производственно-складские помещения — четыре ангара, железнодорожный тупик, автомобильные весы, асфальтобетонный завод, два трансформатора. Стоимость — 255 миллионов рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
Уточняется, что производство находится на первой линии. Есть прямой заезд с Нестюковского тракта. По данным «Коммерсант-Пермь», владельцами участка являются ООО «Торговый Дом Партнер» и ООО «Мобилмаш».
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продают действующую мебельную фабрику. Стоимость предприятия составляет 100 миллионов рублей.
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В Перми продаются производственные площади, расположенные по адресу, улица Промышленная, 117. Стоимость завода составляет 255 миллионов рублей. «Продается промышленная база на земельном участке 56,8 тысячи квадратных метров. Производственно-складские помещения — четыре ангара, железнодорожный тупик, автомобильные весы, асфальтобетонный завод, два трансформатора. Стоимость — 255 миллионов рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Уточняется, что производство находится на первой линии. Есть прямой заезд с Нестюковского тракта. По данным «Коммерсант-Пермь», владельцами участка являются ООО «Торговый Дом Партнер» и ООО «Мобилмаш». Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продают действующую мебельную фабрику. Стоимость предприятия составляет 100 миллионов рублей.