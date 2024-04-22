Курганская полиция ищет мародеров, используя тепловизоры и ночное видение

22 апреля 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

Полиция ловит мародеров с помощью высоких технологий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Курганская полиция задействовала тепловизоры и приборы ночного видения для поиска мародеров в районах, пострадавших от весеннего половодья. Об этом сообщается на официальном сайте УМВД России по Курганской области. «Сотрудниками полиции используются возможности специальных оптических приборов. В темное время суток применяются тепловизоры и приборы ночного видения, помогающие эффективно выявлять и пресекать факты возможных противоправных деяний», — отмечают в полиции. Полицейские в сотрудничестве с МЧС патрулируют зоны затопления, проверяя сохранность имущества эвакуированных жителей и осуществляя проверки лиц, обнаруженных на охваченных водой территориях. Силовики на лодках подплывают к затопленным домам и оценивают обстановку. На сайте также указано, что полицейские дежурят на местах затопления круглые сутки. URA.RU запустило онлайн-трансляцию с самыми важными новостями, связанными с паводком. В Курганской области вода затопила более 5500 жилых и дачных домов. По прогнозу МЧС, пик паводка в Кургане ожидается в ближайшие день-два. Жителей частного сектора областного центра просят эвакуироваться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганская полиция задействовала тепловизоры и приборы ночного видения для поиска мародеров в районах, пострадавших от весеннего половодья. Об этом сообщается на официальном сайте УМВД России по Курганской области. «Сотрудниками полиции используются возможности специальных оптических приборов. В темное время суток применяются тепловизоры и приборы ночного видения, помогающие эффективно выявлять и пресекать факты возможных противоправных деяний», — отмечают в полиции. Полицейские в сотрудничестве с МЧС патрулируют зоны затопления, проверяя сохранность имущества эвакуированных жителей и осуществляя проверки лиц, обнаруженных на охваченных водой территориях. Силовики на лодках подплывают к затопленным домам и оценивают обстановку. На сайте также указано, что полицейские дежурят на местах затопления круглые сутки. URA.RU запустило онлайн-трансляцию с самыми важными новостями, связанными с паводком. В Курганской области вода затопила более 5500 жилых и дачных домов. По прогнозу МЧС, пик паводка в Кургане ожидается в ближайшие день-два. Жителей частного сектора областного центра просят эвакуироваться.