Челябинский торговец цветами расстрелял местного жителя из ружья. Фото

22 апреля 2024 в 15:49 Размер текста - 17 +

Стрелявший был пьян и попытался скрыться с места происшествия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В поселке Красногорский (Челябинская область) задержали мужчину, который попытался застрелить местного жителя. По данным URA.RU, стрелявшим оказался местный бизнесмен Антон Гергерт. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона без указания личности, стрелявшего уже отправили в СИЗО на два месяца. «Прокуратурой поддержано ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 июня», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В пресс-службе СКР по региону URA.RU сообщили, что инцидент произошел в ночь на 20 апреля. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружился ружьем помповым 12-го калибра и не менее пяти раз выстрелил в оппонента. После он скрылся с места преступления, но был оперативно задержан. Его 49-летний знакомый остался жить лишь потому, что ему вовремя оказались медицинскую помощь. По данным URA.RU, речь идет о местном бизнесмене Антоне Гергерте. Он с женой Натальей ведет цветочный бизнес. Ранее он уже был судим и не имел разрешения на оружие. Его привлекали к уголовной ответственности за хулиганство, нарушение правил дорожного движения, причинение вреда здоровью средней тяжести, подделку документов и кражу. Все судимости были погашены. Возле этого дома на улице Центральной в ночь с 19 на 20 апреля прогремели выстрелы Фото: пресс-служба СУ СК по Челябинской области Преступник пять раз выстрелил в оппонента из помпового ружья Фото: пресс-служба СУ СК по Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Красногорский (Челябинская область) задержали мужчину, который попытался застрелить местного жителя. По данным URA.RU, стрелявшим оказался местный бизнесмен Антон Гергерт. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона без указания личности, стрелявшего уже отправили в СИЗО на два месяца. «Прокуратурой поддержано ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 июня», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В пресс-службе СКР по региону URA.RU сообщили, что инцидент произошел в ночь на 20 апреля. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружился ружьем помповым 12-го калибра и не менее пяти раз выстрелил в оппонента. После он скрылся с места преступления, но был оперативно задержан. Его 49-летний знакомый остался жить лишь потому, что ему вовремя оказались медицинскую помощь. По данным URA.RU, речь идет о местном бизнесмене Антоне Гергерте. Он с женой Натальей ведет цветочный бизнес. Ранее он уже был судим и не имел разрешения на оружие. Его привлекали к уголовной ответственности за хулиганство, нарушение правил дорожного движения, причинение вреда здоровью средней тяжести, подделку документов и кражу. Все судимости были погашены.