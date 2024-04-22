Челябинский торговец цветами расстрелял местного жителя из ружья. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, ружье, бойня
Стрелявший был пьян и попытался скрыться с места происшествия Фото:

В поселке Красногорский (Челябинская область) задержали мужчину, который попытался застрелить местного жителя. По данным URA.RU, стрелявшим оказался местный бизнесмен Антон Гергерт. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона без указания личности, стрелявшего уже отправили в СИЗО на два месяца.

«Прокуратурой поддержано ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 июня», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В пресс-службе СКР по региону URA.RU сообщили, что инцидент произошел в ночь на 20 апреля. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружился ружьем помповым 12-го калибра и не менее пяти раз выстрелил в оппонента. После он скрылся с места преступления, но был оперативно задержан. Его 49-летний знакомый остался жить лишь потому, что ему вовремя оказались медицинскую помощь.

По данным URA.RU, речь идет о местном бизнесмене Антоне Гергерте. Он с женой Натальей ведет цветочный бизнес. Ранее он уже был судим и не имел разрешения на оружие. Его привлекали к уголовной ответственности за хулиганство, нарушение правил дорожного движения, причинение вреда здоровью средней тяжести, подделку документов и кражу. Все судимости были погашены.

Возле этого дома на улице Центральной в ночь с 19 на 20 апреля прогремели выстрелы
Возле этого дома на улице Центральной в ночь с 19 на 20 апреля прогремели выстрелы
Фото:
Преступник пять раз выстрелил в оппонента из помпового ружья
Преступник пять раз выстрелил в оппонента из помпового ружья
Фото:

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В поселке Красногорский (Челябинская область) задержали мужчину, который попытался застрелить местного жителя. По данным URA.RU, стрелявшим оказался местный бизнесмен Антон Гергерт. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона без указания личности, стрелявшего уже отправили в СИЗО на два месяца. «Прокуратурой поддержано ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 июня», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В пресс-службе СКР по региону URA.RU сообщили, что инцидент произошел в ночь на 20 апреля. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружился ружьем помповым 12-го калибра и не менее пяти раз выстрелил в оппонента. После он скрылся с места преступления, но был оперативно задержан. Его 49-летний знакомый остался жить лишь потому, что ему вовремя оказались медицинскую помощь. По данным URA.RU, речь идет о местном бизнесмене Антоне Гергерте. Он с женой Натальей ведет цветочный бизнес. Ранее он уже был судим и не имел разрешения на оружие. Его привлекали к уголовной ответственности за хулиганство, нарушение правил дорожного движения, причинение вреда здоровью средней тяжести, подделку документов и кражу. Все судимости были погашены.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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