Паводок принес в тюменское село необычную рыбу. Фото

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Паводок в селе Клепиково. Ишимский район
Из-за паводка жители Казанского района могут рыбачить голыми руками Фото:
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Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В деревне Малая Ченчерь Казанского района житель руками поймал необычную для этих мест рыбу — амурского вьюна. Об этом он сообщил в чате, в котором местные обсуждают наводнение. Люди уверены, что рыбу в Тюменскую область принесло паводком из Казахстана.

«Кто знает, что за вид рыбы такой вчера поймал? В Малой Ченчери выплыла, руками достал», — написал житель Казанского района Николай.

Мужчина приложил к сообщению фото рыбы. После дискуссии, участники чата пришли к выводу, что ей оказался амурский вьюн. Судя по информации из открытых источников, эта рыба распространена в странах Азии, где считается деликатесом. Но со временем она прижилась и в Казахстане.

«Это действительно вьюн, занесло его из казахстанских маленьких речушек. Может выживать без воды, даже зарывшись в грязь. Но вот можно ли ее есть — не знаю», — написала в этом же чате Елена.

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В деревне Малая Ченчерь Казанского района житель руками поймал необычную для этих мест рыбу — амурского вьюна. Об этом он сообщил в чате, в котором местные обсуждают наводнение. Люди уверены, что рыбу в Тюменскую область принесло паводком из Казахстана. «Кто знает, что за вид рыбы такой вчера поймал? В Малой Ченчери выплыла, руками достал», — написал житель Казанского района Николай. Мужчина приложил к сообщению фото рыбы. После дискуссии, участники чата пришли к выводу, что ей оказался амурский вьюн. Судя по информации из открытых источников, эта рыба распространена в странах Азии, где считается деликатесом. Но со временем она прижилась и в Казахстане. «Это действительно вьюн, занесло его из казахстанских маленьких речушек. Может выживать без воды, даже зарывшись в грязь. Но вот можно ли ее есть — не знаю», — написала в этом же чате Елена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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