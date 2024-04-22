Паводок принес в тюменское село необычную рыбу. Фото

22 апреля 2024 в 15:57 Размер текста - 17 +

Из-за паводка жители Казанского района могут рыбачить голыми руками Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В деревне Малая Ченчерь Казанского района житель руками поймал необычную для этих мест рыбу — амурского вьюна. Об этом он сообщил в чате, в котором местные обсуждают наводнение. Люди уверены, что рыбу в Тюменскую область принесло паводком из Казахстана. «Кто знает, что за вид рыбы такой вчера поймал? В Малой Ченчери выплыла, руками достал», — написал житель Казанского района Николай. Мужчина приложил к сообщению фото рыбы. После дискуссии, участники чата пришли к выводу, что ей оказался амурский вьюн. Судя по информации из открытых источников, эта рыба распространена в странах Азии, где считается деликатесом. Но со временем она прижилась и в Казахстане. «Это действительно вьюн, занесло его из казахстанских маленьких речушек. Может выживать без воды, даже зарывшись в грязь. Но вот можно ли ее есть — не знаю», — написала в этом же чате Елена. Николай, telegram Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В деревне Малая Ченчерь Казанского района житель руками поймал необычную для этих мест рыбу — амурского вьюна. Об этом он сообщил в чате, в котором местные обсуждают наводнение. Люди уверены, что рыбу в Тюменскую область принесло паводком из Казахстана. «Кто знает, что за вид рыбы такой вчера поймал? В Малой Ченчери выплыла, руками достал», — написал житель Казанского района Николай. Мужчина приложил к сообщению фото рыбы. После дискуссии, участники чата пришли к выводу, что ей оказался амурский вьюн. Судя по информации из открытых источников, эта рыба распространена в странах Азии, где считается деликатесом. Но со временем она прижилась и в Казахстане. «Это действительно вьюн, занесло его из казахстанских маленьких речушек. Может выживать без воды, даже зарывшись в грязь. Но вот можно ли ее есть — не знаю», — написала в этом же чате Елена.