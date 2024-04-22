Силовики завели уголовное дело Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области»

В поселке Белокаменный (Свердловская область) вечером 21 апреля пьяный 22-летний мужчина на иномарке насмерть сбил 13-летнюю девочку, которая выгуливала собаку. После аварии автомобилист покинул место происшествия, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.

«Водитель Hyundai Creta во время движения отвлекся от управления, вследствие чего допустил съезд с дороги вправо с последующим наездом на девочку с собакой и наездом на дерево. Водитель покинул место ДТП. От полученных травм 13-летний пешеход и собака скончались на месте, до прибытия медиков», — следует из сообщения.

Инспекторы ДПС нашли водителя недалеко от места аварии. По результатам освидетельствования на состояние опьянения, мужчина оказался пьян. Он пояснил, что за час до инцидента выпил около полулитра водки. Силовики организовали проверку, возбуждено уголовное дело.