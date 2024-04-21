Пермское ГУ МЧС прокомментировало ситуацию со смытым паводком мостом

Пермское ГУ МЧС: мост через реку Гаревая в Ильинском закрыли на ремонт

Ремонтные работы на мосту будут проводиться после снижения паводка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ГУ МЧС РФ по Пермскому краю прокомментировали ситуацию в Ильинском округе, где местные жители пожаловались на смытый паводком мост. В ведомстве сообщили, что данный участок был перекрыт в связи с ремонтными работами.

«В связи с увеличившимся объемом воды, проходящим через водопропускную трубу, на участке автодороги в селе Васильевское на полотне образовалась трещина. С целью недопущения аварийной ситуации, было принято решение о закрытии участка дороги через реку Гаревая на ремонт», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На время ремонта организован объездной путь, который составляет более 11 километров от села Васильевское. Ремонт будет проводиться дорожной организацией после снижения паводка. Через реку Гаревая также проложены два пешеходных моста, по которым жители могут добраться до магазинов, ФАПа и местной администрации.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором сняты последствия паводка в Ильинском округе Пермского края. Местные жители утверждали, что вода смыла мост через реку Гаревая, из-за чего без автомобильного сообщения осталось село Васильевское.