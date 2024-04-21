Мост через реку Гаревую смыло водой Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Ильинском округе Пермского края смыло мост через реку Гаревую Из-за этого жители сел Васильевское и Нижние Сержата оказались отрезаны от «большой» земли. Информация опубликована в соцсети «ВКонтакте».

«Мощным потоком воды смыло мост через реку Гаревая. Из-за этого жители сел Васильевское и Нижние Сержата оказались отрезаны от остального мира. Ни скорая, ни пожарные здесь проехать не могут», — говорится в паблике «Пермь активная» в соцсети «ВКонтакте». Сейчас жители указанных населенных пунктов могут воспользоваться только пешеходным мостиком через реку.

Ранее стало известно, что ухудшение ситуации с паводком прогнозируется в поселке Яйва Александровского округа — там под воду могут частично уйти жилые и производственные здания, а также участки автодорог. В региональном управлении МЧС предупреждали, что затопление угрожает 15 населенным пунктам в Пермском крае, трем участкам автодорог и двум низководным мостам.

Транспортное сообщение через реку Гаревую прекратилось из-за смытого водой моста Александр Ушаков, «Пермь Активная»