В Ильинском округе Пермского края смыло мост через реку Гаревую Из-за этого жители сел Васильевское и Нижние Сержата оказались отрезаны от «большой» земли. Информация опубликована в соцсети «ВКонтакте».
«Мощным потоком воды смыло мост через реку Гаревая. Из-за этого жители сел Васильевское и Нижние Сержата оказались отрезаны от остального мира. Ни скорая, ни пожарные здесь проехать не могут», — говорится в паблике «Пермь активная» в соцсети «ВКонтакте». Сейчас жители указанных населенных пунктов могут воспользоваться только пешеходным мостиком через реку.
Ранее стало известно, что ухудшение ситуации с паводком прогнозируется в поселке Яйва Александровского округа — там под воду могут частично уйти жилые и производственные здания, а также участки автодорог. В региональном управлении МЧС предупреждали, что затопление угрожает 15 населенным пунктам в Пермском крае, трем участкам автодорог и двум низководным мостам.
Транспортное сообщение через реку Гаревую прекратилось из-за смытого водой моста
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В Ильинском округе Пермского края смыло мост через реку Гаревую Из-за этого жители сел Васильевское и Нижние Сержата оказались отрезаны от «большой» земли. Информация опубликована в соцсети «ВКонтакте». «Мощным потоком воды смыло мост через реку Гаревая. Из-за этого жители сел Васильевское и Нижние Сержата оказались отрезаны от остального мира. Ни скорая, ни пожарные здесь проехать не могут», — говорится в паблике «Пермь активная» в соцсети «ВКонтакте». Сейчас жители указанных населенных пунктов могут воспользоваться только пешеходным мостиком через реку. Ранее стало известно, что ухудшение ситуации с паводком прогнозируется в поселке Яйва Александровского округа — там под воду могут частично уйти жилые и производственные здания, а также участки автодорог. В региональном управлении МЧС предупреждали, что затопление угрожает 15 населенным пунктам в Пермском крае, трем участкам автодорог и двум низководным мостам.