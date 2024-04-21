21 апреля 2024

Пермские деревни отрезало от внешнего мира из-за смытого паводком моста. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Поднятие уровня воды в реке Исеть. Екатеринбург, паводок, наводнение, подтопление
Мост через реку Гаревую смыло водой Фото:

В Ильинском округе Пермского края смыло мост через реку Гаревую Из-за этого жители сел Васильевское и Нижние Сержата оказались отрезаны от «большой» земли. Информация опубликована в соцсети «ВКонтакте».

«Мощным потоком воды смыло мост через реку Гаревая. Из-за этого жители сел Васильевское и Нижние Сержата оказались отрезаны от остального мира. Ни скорая, ни пожарные здесь проехать не могут», — говорится в паблике «Пермь активная» в соцсети «ВКонтакте». Сейчас жители указанных населенных пунктов могут воспользоваться только пешеходным мостиком через реку.

Ранее стало известно, что ухудшение ситуации с паводком прогнозируется в поселке Яйва Александровского округа — там под воду могут частично уйти жилые и производственные здания, а также участки автодорог. В региональном управлении МЧС предупреждали, что затопление угрожает 15 населенным пунктам в Пермском крае, трем участкам автодорог и двум низководным мостам.

Транспортное сообщение через реку Гаревую прекратилось из-за смытого водой моста
Транспортное сообщение через реку Гаревую прекратилось из-за смытого водой моста

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В Ильинском округе Пермского края смыло мост через реку Гаревую Из-за этого жители сел Васильевское и Нижние Сержата оказались отрезаны от «большой» земли. Информация опубликована в соцсети «ВКонтакте». «Мощным потоком воды смыло мост через реку Гаревая. Из-за этого жители сел Васильевское и Нижние Сержата оказались отрезаны от остального мира. Ни скорая, ни пожарные здесь проехать не могут», — говорится в паблике «Пермь активная» в соцсети «ВКонтакте». Сейчас жители указанных населенных пунктов могут воспользоваться только пешеходным мостиком через реку. Ранее стало известно, что ухудшение ситуации с паводком прогнозируется в поселке Яйва Александровского округа — там под воду могут частично уйти жилые и производственные здания, а также участки автодорог. В региональном управлении МЧС предупреждали, что затопление угрожает 15 населенным пунктам в Пермском крае, трем участкам автодорог и двум низководным мостам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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