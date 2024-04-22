На нарушении противопожарного режима попались полсотни свердловчан

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Смог в мкр Солнечный и работа МЧС России на горящем торфяннике. Екатеринбург, микрорайон солнечный, торф, город екатеринбург, последствия пожара
В одном из лесничеств нашли участок со сгоревшей сухой травой Фото:

За два дня проверок сотрудники МЧС выявили 50 нарушителей противопожарного режима в Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

«Участники рейдов провели с жителями области порядка 600 профилактических бесед, а также распространили 345 листовок о правилах пожарной безопасности», — рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. По его словам, в выходные из-за жары и засухи работа дежурных групп была усилена.

На 47 нарушителей полицейские составили административные протоколы. В Сотринском лесничестве патрульная группа обнаружила участок со сгоревшей сухой травой площадью 200 метров. Именно такие отжиги сухостоя являются причинами пожаров в Свердловской области, пояснили в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, какие штрафы действуют в регионе для нарушителей.

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За два дня проверок сотрудники МЧС выявили 50 нарушителей противопожарного режима в Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона. «Участники рейдов провели с жителями области порядка 600 профилактических бесед, а также распространили 345 листовок о правилах пожарной безопасности», — рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. По его словам, в выходные из-за жары и засухи работа дежурных групп была усилена. На 47 нарушителей полицейские составили административные протоколы. В Сотринском лесничестве патрульная группа обнаружила участок со сгоревшей сухой травой площадью 200 метров. Именно такие отжиги сухостоя являются причинами пожаров в Свердловской области, пояснили в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, какие штрафы действуют в регионе для нарушителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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