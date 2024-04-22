На нарушении противопожарного режима попались полсотни свердловчан

22 апреля 2024 в 16:46 Размер текста - 17 +

В одном из лесничеств нашли участок со сгоревшей сухой травой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За два дня проверок сотрудники МЧС выявили 50 нарушителей противопожарного режима в Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона. «Участники рейдов провели с жителями области порядка 600 профилактических бесед, а также распространили 345 листовок о правилах пожарной безопасности», — рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. По его словам, в выходные из-за жары и засухи работа дежурных групп была усилена. На 47 нарушителей полицейские составили административные протоколы. В Сотринском лесничестве патрульная группа обнаружила участок со сгоревшей сухой травой площадью 200 метров. Именно такие отжиги сухостоя являются причинами пожаров в Свердловской области, пояснили в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, какие штрафы действуют в регионе для нарушителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За два дня проверок сотрудники МЧС выявили 50 нарушителей противопожарного режима в Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона. «Участники рейдов провели с жителями области порядка 600 профилактических бесед, а также распространили 345 листовок о правилах пожарной безопасности», — рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. По его словам, в выходные из-за жары и засухи работа дежурных групп была усилена. На 47 нарушителей полицейские составили административные протоколы. В Сотринском лесничестве патрульная группа обнаружила участок со сгоревшей сухой травой площадью 200 метров. Именно такие отжиги сухостоя являются причинами пожаров в Свердловской области, пояснили в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, какие штрафы действуют в регионе для нарушителей.