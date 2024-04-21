Ямал вошел в топ-регионов, где выгодно зарабатывать на сдаче жилья

ЯНАО вошел в топ регионов, где выгодно вкладываться в недвижимость, чтобы потом иметь пассивный доход от сдачи жилья в аренду. В Салехарде стоимость квартиры можно полностью окупить за 13,5 года, следует из рейтинга, составленного экспертами РИА Новости.
«В Салехарде за три года при сдаче жилья в аренду можно получить 21,2% доходности. Если квартиру в аренду не сдавать, то доходность по инвестициям в недвижимость составит 16,2%», — сообщают эксперты РИА Рейтинг.
Доходность по инвестициям обусловлена высоким спросом на жилье. Из-за недостатка коммерческой недвижимости, квартиры постоянно растут в цене, поэтому получать доход можно даже не сдавая квартиры арендаторам.
Первое место в рейтинге занимает Норильск. В Москве и Южно-Сахалинске вложения в недвижимость с целью инвестиций себя не оправдают, считают специалисты.
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ЯНАО вошел в топ регионов, где выгодно вкладываться в недвижимость, чтобы потом иметь пассивный доход от сдачи жилья в аренду. В Салехарде стоимость квартиры можно полностью окупить за 13,5 года, следует из рейтинга, составленного экспертами РИА Новости. «В Салехарде за три года при сдаче жилья в аренду можно получить 21,2% доходности. Если квартиру в аренду не сдавать, то доходность по инвестициям в недвижимость составит 16,2%», — сообщают эксперты РИА Рейтинг. Доходность по инвестициям обусловлена высоким спросом на жилье. Из-за недостатка коммерческой недвижимости, квартиры постоянно растут в цене, поэтому получать доход можно даже не сдавая квартиры арендаторам. Первое место в рейтинге занимает Норильск. В Москве и Южно-Сахалинске вложения в недвижимость с целью инвестиций себя не оправдают, считают специалисты.