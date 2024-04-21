Ямал вошел в топ-регионов, где выгодно зарабатывать на сдаче жилья

Жители Салехарда получают пассивный доход от сдачи квартир в аренду

В Салехарде квартира приносит доход, даже если не сдавать ее в аренду Фото: Илья Московец © URA.RU

ЯНАО вошел в топ регионов, где выгодно вкладываться в недвижимость, чтобы потом иметь пассивный доход от сдачи жилья в аренду. В Салехарде стоимость квартиры можно полностью окупить за 13,5 года, следует из рейтинга, составленного экспертами РИА Новости.

«В Салехарде за три года при сдаче жилья в аренду можно получить 21,2% доходности. Если квартиру в аренду не сдавать, то доходность по инвестициям в недвижимость составит 16,2%», — сообщают эксперты РИА Рейтинг.

Доходность по инвестициям обусловлена высоким спросом на жилье. Из-за недостатка коммерческой недвижимости, квартиры постоянно растут в цене, поэтому получать доход можно даже не сдавая квартиры арендаторам.

Первое место в рейтинге занимает Норильск. В Москве и Южно-Сахалинске вложения в недвижимость с целью инвестиций себя не оправдают, считают специалисты.