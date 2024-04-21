21 апреля 2024

Ямал вошел в топ-регионов, где выгодно зарабатывать на сдаче жилья

Жители Салехарда получают пассивный доход от сдачи квартир в аренду
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Салехард , лестничная площадка, подъезд, велосипед, окно, салехард, двухэтажный дом, многоквартирный дом
В Салехарде квартира приносит доход, даже если не сдавать ее в аренду Фото:

ЯНАО вошел в топ регионов, где выгодно вкладываться в недвижимость, чтобы потом иметь пассивный доход от сдачи жилья в аренду. В Салехарде стоимость квартиры можно полностью окупить за 13,5 года, следует из рейтинга, составленного экспертами РИА Новости.

«В Салехарде за три года при сдаче жилья в аренду можно получить 21,2% доходности. Если квартиру в аренду не сдавать, то доходность по инвестициям в недвижимость составит 16,2%», — сообщают эксперты РИА Рейтинг.

Доходность по инвестициям обусловлена высоким спросом на жилье. Из-за недостатка коммерческой недвижимости, квартиры постоянно растут в цене, поэтому получать доход можно даже не сдавая квартиры арендаторам.

Первое место в рейтинге занимает Норильск. В Москве и Южно-Сахалинске вложения в недвижимость с целью инвестиций себя не оправдают, считают специалисты.

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ЯНАО вошел в топ регионов, где выгодно вкладываться в недвижимость, чтобы потом иметь пассивный доход от сдачи жилья в аренду. В Салехарде стоимость квартиры можно полностью окупить за 13,5 года, следует из рейтинга, составленного экспертами РИА Новости. «В Салехарде за три года при сдаче жилья в аренду можно получить 21,2% доходности. Если квартиру в аренду не сдавать, то доходность по инвестициям в недвижимость составит 16,2%», — сообщают эксперты РИА Рейтинг. Доходность по инвестициям обусловлена высоким спросом на жилье. Из-за недостатка коммерческой недвижимости, квартиры постоянно растут в цене, поэтому получать доход можно даже не сдавая квартиры арендаторам. Первое место в рейтинге занимает Норильск. В Москве и Южно-Сахалинске вложения в недвижимость с целью инвестиций себя не оправдают, считают специалисты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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