В Екатеринбурге охранник забил насмерть коллегу во время застолья в школе

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ЕГЭ по географии, литературе и химии в гимназии N 5. Екатеринбург, часы, пост охраны, школа, охранник скиф, охранник в школе
Между мужчинами образовалась пьяная ссора Фото:

В Екатеринбурге пьяный сотрудник ЧОП забил насмерть 82 ударами коллегу во время застолья в школе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.

«Два сотрудника ЧОП находились на рабочем месте в одной из школ города, при этом распивали алкогольные напитки. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшему не менее 82 ударов руками, ногами и ведром по голове и телу», — следует из сообщения. Потерпевший получил множественные травмы, из-за которых скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело, которое направлено в суд. Наказание за такое преступление предусматривает 15 лет лишения свободы.

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В Екатеринбурге пьяный сотрудник ЧОП забил насмерть 82 ударами коллегу во время застолья в школе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры. «Два сотрудника ЧОП находились на рабочем месте в одной из школ города, при этом распивали алкогольные напитки. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшему не менее 82 ударов руками, ногами и ведром по голове и телу», — следует из сообщения. Потерпевший получил множественные травмы, из-за которых скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело, которое направлено в суд. Наказание за такое преступление предусматривает 15 лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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