В Екатеринбурге охранник забил насмерть коллегу во время застолья в школе

22 апреля 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Между мужчинами образовалась пьяная ссора Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге пьяный сотрудник ЧОП забил насмерть 82 ударами коллегу во время застолья в школе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры. «Два сотрудника ЧОП находились на рабочем месте в одной из школ города, при этом распивали алкогольные напитки. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшему не менее 82 ударов руками, ногами и ведром по голове и телу», — следует из сообщения. Потерпевший получил множественные травмы, из-за которых скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело, которое направлено в суд. Наказание за такое преступление предусматривает 15 лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге пьяный сотрудник ЧОП забил насмерть 82 ударами коллегу во время застолья в школе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры. «Два сотрудника ЧОП находились на рабочем месте в одной из школ города, при этом распивали алкогольные напитки. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшему не менее 82 ударов руками, ногами и ведром по голове и телу», — следует из сообщения. Потерпевший получил множественные травмы, из-за которых скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело, которое направлено в суд. Наказание за такое преступление предусматривает 15 лет лишения свободы.