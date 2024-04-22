В Екатеринбурге охранник забил насмерть коллегу во время застолья в школе

В Екатеринбурге пьяный сотрудник ЧОП забил насмерть 82 ударами коллегу во время застолья в школе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.
«Два сотрудника ЧОП находились на рабочем месте в одной из школ города, при этом распивали алкогольные напитки. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшему не менее 82 ударов руками, ногами и ведром по голове и телу», — следует из сообщения. Потерпевший получил множественные травмы, из-за которых скончался в больнице.
Возбуждено уголовное дело, которое направлено в суд. Наказание за такое преступление предусматривает 15 лет лишения свободы.
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