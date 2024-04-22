За год в Челябинской области сдали семь физкультурно-оздоровительных комплексов

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Алексей Текслер на запуске нового физкультурно-оздоровительный комплекс «Металлург». Кыштым, фок, физкультурно-оздоровительный комплекс
Введены в эксплуатацию ФОКи в пяти районах и двух городах Фото:

За год введены в эксплуатацию физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) в семи городах и районах Челябинской области. Такая информация прозвучала на заседании комитета регионального заксобрания по молодежной политике, культуре и спорту, сообщили в пресс-службе ЗСО.

«Комитет рассмотрел отчет о работе правительства региона в 2023 году. За год проведено более 13 тысяч спортивно-массовых мероприятий и соревнований, 711 южноуральских спортсменов входят в сборные команды России по различным видам спорта. Введены в эксплуатацию ФОКи в Брединском, Варненском, Верхнеуральском, Саткинском и Чесменском муниципальных районах, в Усть-Катавском и Озерском городских округах», — сообщили в пресс-службе заксобрания.

Кроме того, к выполнению норм ГТО приступили 84,2 тысячи человек, выполнили на знаки отличия 70,7 тысячи человек, привлечено 12 тренеров в рамках реализации подпрограммы «Земский тренер». В сфере культуры и искусства правительству региона удалось выполнить ремонт 14 объектов культуры.

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За год введены в эксплуатацию физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) в семи городах и районах Челябинской области. Такая информация прозвучала на заседании комитета регионального заксобрания по молодежной политике, культуре и спорту, сообщили в пресс-службе ЗСО. «Комитет рассмотрел отчет о работе правительства региона в 2023 году. За год проведено более 13 тысяч спортивно-массовых мероприятий и соревнований, 711 южноуральских спортсменов входят в сборные команды России по различным видам спорта. Введены в эксплуатацию ФОКи в Брединском, Варненском, Верхнеуральском, Саткинском и Чесменском муниципальных районах, в Усть-Катавском и Озерском городских округах», — сообщили в пресс-службе заксобрания. Кроме того, к выполнению норм ГТО приступили 84,2 тысячи человек, выполнили на знаки отличия 70,7 тысячи человек, привлечено 12 тренеров в рамках реализации подпрограммы «Земский тренер». В сфере культуры и искусства правительству региона удалось выполнить ремонт 14 объектов культуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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