За год в Челябинской области сдали семь физкультурно-оздоровительных комплексов

За год введены в эксплуатацию физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) в семи городах и районах Челябинской области. Такая информация прозвучала на заседании комитета регионального заксобрания по молодежной политике, культуре и спорту, сообщили в пресс-службе ЗСО.
«Комитет рассмотрел отчет о работе правительства региона в 2023 году. За год проведено более 13 тысяч спортивно-массовых мероприятий и соревнований, 711 южноуральских спортсменов входят в сборные команды России по различным видам спорта. Введены в эксплуатацию ФОКи в Брединском, Варненском, Верхнеуральском, Саткинском и Чесменском муниципальных районах, в Усть-Катавском и Озерском городских округах», — сообщили в пресс-службе заксобрания.
Кроме того, к выполнению норм ГТО приступили 84,2 тысячи человек, выполнили на знаки отличия 70,7 тысячи человек, привлечено 12 тренеров в рамках реализации подпрограммы «Земский тренер». В сфере культуры и искусства правительству региона удалось выполнить ремонт 14 объектов культуры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!