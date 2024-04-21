В Новом Уренгое двор стал дорогой из-за перекрытия проезжей части

Улица Таежная превратилась в проезжую часть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) жители улицы Таежная столкнулись с проблемой из-за сезонных дорожных работ. В результате перекрытия части улиц, их двор стал проезжей частью. Обсуждение этой ситуации горожанами началось в социальных сетях.

«Прошу принять меры и установить барьеры. Двор превратился в дорогу, по которой ездят даже автобусы. Прошлым летом такая же история была, по итогу разбили все бордюры», — пишет Вера в telegram-канале «Воронов Chat».

Другие горожане также выражают недовольство, указывая на уничтожение газонов и бордюров транспортом, который ставят прямо под окнами домов. «Эту тему поднимала не один раз, зачем убрали ограждения вдоль дома? Разбивают и бордюры, и портят газоны. Все это уничтожается транспортом, который уже ставят под окна дома, и люди дышат потом выхлопными газами через окна. Ограждения убрали и теперь всюду проезжая часть», — поддержали возмущение горожанки пользователи.

В ответ на запрос корреспондента URA.RU с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию, в администрации города сообщили, что подготовят информацию, которая будет опубликована в официальных каналах мэрии.

Ранее на сайте URA.RU уже публиковались новости о сезонных дорожных работах в Новом Уренгое, в том числе и о связанных с ними трудностях для жителей. Мэр города Андрей Воронов призвал горожан с пониманием отнестись к предстоящим неудобствам.