В Новом Уренгое власти готовятся к масштабным ремонтным работам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) уже начался сезон дорожных работ. Масштабные работы с перекрытием улиц запланированы на лето, сообщил мэр газовой столицы Андрей Воронов.

«Строительные работы в этом году начались беспрецедентно рано. C середины марта частично перекрыто движение через мост реки Томчаруяха. С [10 апреля] закрыт для движения пешеходов и велосипедистов участок Центральной магистрали от улицы Петуха до улицы Ватолина. С 15 апреля закрываем для движения участок ул. Таежной (от Ямальской до Новой) — тоже начинается реконструкция», — приводит слова Андрея Воронова пресс-служба мэрии газовой столицы на официальном сайте.

Масштабные работы начнутся на новых участках. На улице Ямальской будут обновлены около километра дорожного полотна и коммуникаций, на Крайней запланирован ремонт 680 метров полотна. На улице Северная магистраль обновят 2,2 километра дороги, сделают освещение и создадут систему водоотведения. Кроме того, ремонтные работы продолжаться и на участках, которые не успели отремонтировать в 2023 году.

Воронов призвал горожан с пониманием отнестись к предстоящим неудобствам. «Нужно набраться терпения. К осени мы получим десятки километров новых удобных дорог, это того стоит», — сказал мэр.

Ремонтные работы ведутся у моста через реку Томчаруяха. На участке возможны ограничения автомобильного движения.