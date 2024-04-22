Из-за паводка шоссе Тюнина в Кургане будет под водой до мая

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перекрытие шоссе Тюнина. Курган, половодье, чрезвычайная ситуация, шоссе тюнина, паводок, наводнение, стихийное бедствие, разлив
Шоссе Тюнина предположительно откроют между 7 и 20 мая (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Шоссе Тюнина в Кургане возможно будет открыть по достижению уровня воды в Тоболе около 720 сантиметров над нулем гидропоста, а произойти это может не раньше мая. На таком уровне воды происходит подтопление шоссе. К такому выводу пришла редакция URA.RU, проанализировав ранее опубликованную информацию о паводке от разных источников.

«Можно предположить, что сейчас уровень понизится до опасного явления (850 см) только к 5—7 мая. До неблагоприятного явления (700 см) уровень дойдет 20—22 мая, а к норме вернется к началу второй декады июня», — рассказал синоптик-любитель Илья Винштейн, анализируя данные наводнения 2016 года.

Также, как указывала администрация Кургана, затопление шоссе Тюнина происходит при уровне воды в 720 сантиметров над нулем гидропоста. Таким образом, на основе данных мэрии и синоптика Винштейна, можно предположить, что шоссе Тюнина будет открыто в промежутке между 7 и 20 мая.

Ранее URA.RU писало о том, что народный синоптик дал прогноз на снижение уровня воды в Тоболе в районе города Кургана. По мнению синоптика, уровень нормализуется лишь в июне, дойдя до отметки в 500 сантиметров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Шоссе Тюнина в Кургане возможно будет открыть по достижению уровня воды в Тоболе около 720 сантиметров над нулем гидропоста, а произойти это может не раньше мая. На таком уровне воды происходит подтопление шоссе. К такому выводу пришла редакция URA.RU, проанализировав ранее опубликованную информацию о паводке от разных источников. «Можно предположить, что сейчас уровень понизится до опасного явления (850 см) только к 5—7 мая. До неблагоприятного явления (700 см) уровень дойдет 20—22 мая, а к норме вернется к началу второй декады июня», — рассказал синоптик-любитель Илья Винштейн, анализируя данные наводнения 2016 года. Также, как указывала администрация Кургана, затопление шоссе Тюнина происходит при уровне воды в 720 сантиметров над нулем гидропоста. Таким образом, на основе данных мэрии и синоптика Винштейна, можно предположить, что шоссе Тюнина будет открыто в промежутке между 7 и 20 мая. Ранее URA.RU писало о том, что народный синоптик дал прогноз на снижение уровня воды в Тоболе в районе города Кургана. По мнению синоптика, уровень нормализуется лишь в июне, дойдя до отметки в 500 сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...