Из-за паводка шоссе Тюнина в Кургане будет под водой до мая

22 апреля 2024 в 20:01 Размер текста - 17 +

Шоссе Тюнина предположительно откроют между 7 и 20 мая (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Шоссе Тюнина в Кургане возможно будет открыть по достижению уровня воды в Тоболе около 720 сантиметров над нулем гидропоста, а произойти это может не раньше мая. На таком уровне воды происходит подтопление шоссе. К такому выводу пришла редакция URA.RU, проанализировав ранее опубликованную информацию о паводке от разных источников. «Можно предположить, что сейчас уровень понизится до опасного явления (850 см) только к 5—7 мая. До неблагоприятного явления (700 см) уровень дойдет 20—22 мая, а к норме вернется к началу второй декады июня», — рассказал синоптик-любитель Илья Винштейн, анализируя данные наводнения 2016 года. Также, как указывала администрация Кургана, затопление шоссе Тюнина происходит при уровне воды в 720 сантиметров над нулем гидропоста. Таким образом, на основе данных мэрии и синоптика Винштейна, можно предположить, что шоссе Тюнина будет открыто в промежутке между 7 и 20 мая. Ранее URA.RU писало о том, что народный синоптик дал прогноз на снижение уровня воды в Тоболе в районе города Кургана. По мнению синоптика, уровень нормализуется лишь в июне, дойдя до отметки в 500 сантиметров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шоссе Тюнина в Кургане возможно будет открыть по достижению уровня воды в Тоболе около 720 сантиметров над нулем гидропоста, а произойти это может не раньше мая. На таком уровне воды происходит подтопление шоссе. К такому выводу пришла редакция URA.RU, проанализировав ранее опубликованную информацию о паводке от разных источников. «Можно предположить, что сейчас уровень понизится до опасного явления (850 см) только к 5—7 мая. До неблагоприятного явления (700 см) уровень дойдет 20—22 мая, а к норме вернется к началу второй декады июня», — рассказал синоптик-любитель Илья Винштейн, анализируя данные наводнения 2016 года. Также, как указывала администрация Кургана, затопление шоссе Тюнина происходит при уровне воды в 720 сантиметров над нулем гидропоста. Таким образом, на основе данных мэрии и синоптика Винштейна, можно предположить, что шоссе Тюнина будет открыто в промежутке между 7 и 20 мая. Ранее URA.RU писало о том, что народный синоптик дал прогноз на снижение уровня воды в Тоболе в районе города Кургана. По мнению синоптика, уровень нормализуется лишь в июне, дойдя до отметки в 500 сантиметров.