Народный синоптик спрогнозировал, когда уровень воды в Кургане вернется к норме

21 апреля 2024 в 16:01 Размер текста - 17 +

Синоптик-любитель прогнозирует, что уровень воды в Тоболе вернется к климатической норме в июне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Синоптик-любитель Илья Винштейн спрогнозировал, когда в Кургане вода из Тобола вернется к климатической норме после паводка. Он предполагает, что уровень воды вернется к 500 сантиметрам во второй декаде июня. Об этом Винштейн пишет в своей группе «Погода 45» в соцсети «ВКонтакте». «В 2016 году после пика (806 см) средняя скорость убывания воды была 10 см в сутки. За 11 дней уровень понизился с 8 до 7 метров. Климатической нормы (500 см) он достиг только в последних числах мая. Можно предположить, что сейчас уровень понизится до опасного явления (850 см) только к 5—7 мая. До неблагоприятного явления (700 см) уровень дойдет 20—22 мая, а к норме вернется к началу второй декады июня», — рассказал синоптик, анализируя данные наводнения 2016 года. Ранее URA.RU писало, что в Кургане уровень воды в Тоболе снизился до 10 метров. Специалисты ЦГМС отмечали, что ожидают пик половодья 24 апреля. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Синоптик-любитель Илья Винштейн спрогнозировал, когда в Кургане вода из Тобола вернется к климатической норме после паводка. Он предполагает, что уровень воды вернется к 500 сантиметрам во второй декаде июня. Об этом Винштейн пишет в своей группе «Погода 45» в соцсети «ВКонтакте». «В 2016 году после пика (806 см) средняя скорость убывания воды была 10 см в сутки. За 11 дней уровень понизился с 8 до 7 метров. Климатической нормы (500 см) он достиг только в последних числах мая. Можно предположить, что сейчас уровень понизится до опасного явления (850 см) только к 5—7 мая. До неблагоприятного явления (700 см) уровень дойдет 20—22 мая, а к норме вернется к началу второй декады июня», — рассказал синоптик, анализируя данные наводнения 2016 года. Ранее URA.RU писало, что в Кургане уровень воды в Тоболе снизился до 10 метров. Специалисты ЦГМС отмечали, что ожидают пик половодья 24 апреля. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции агентства.