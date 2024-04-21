Народный синоптик спрогнозировал, когда уровень воды в Кургане вернется к норме

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Микрорайон Челнаково. Курган, половодье, наводнение, микрорайон челнаково
Синоптик-любитель прогнозирует, что уровень воды в Тоболе вернется к климатической норме в июне Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Синоптик-любитель Илья Винштейн спрогнозировал, когда в Кургане вода из Тобола вернется к климатической норме после паводка. Он предполагает, что уровень воды вернется к 500 сантиметрам во второй декаде июня. Об этом Винштейн пишет в своей группе «Погода 45» в соцсети «ВКонтакте».

«В 2016 году после пика (806 см) средняя скорость убывания воды была 10 см в сутки. За 11 дней уровень понизился с 8 до 7 метров. Климатической нормы (500 см) он достиг только в последних числах мая. Можно предположить, что сейчас уровень понизится до опасного явления (850 см) только к 5—7 мая. До неблагоприятного явления (700 см) уровень дойдет 20—22 мая, а к норме вернется к началу второй декады июня», — рассказал синоптик, анализируя данные наводнения 2016 года.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане уровень воды в Тоболе снизился до 10 метров. Специалисты ЦГМС отмечали, что ожидают пик половодья 24 апреля. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции агентства.

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Синоптик-любитель Илья Винштейн спрогнозировал, когда в Кургане вода из Тобола вернется к климатической норме после паводка. Он предполагает, что уровень воды вернется к 500 сантиметрам во второй декаде июня. Об этом Винштейн пишет в своей группе «Погода 45» в соцсети «ВКонтакте». «В 2016 году после пика (806 см) средняя скорость убывания воды была 10 см в сутки. За 11 дней уровень понизился с 8 до 7 метров. Климатической нормы (500 см) он достиг только в последних числах мая. Можно предположить, что сейчас уровень понизится до опасного явления (850 см) только к 5—7 мая. До неблагоприятного явления (700 см) уровень дойдет 20—22 мая, а к норме вернется к началу второй декады июня», — рассказал синоптик, анализируя данные наводнения 2016 года. Ранее URA.RU писало, что в Кургане уровень воды в Тоболе снизился до 10 метров. Специалисты ЦГМС отмечали, что ожидают пик половодья 24 апреля. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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