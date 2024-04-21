Житель райцентра ЯНАО хотел купить лодочный мотор, а потерял полмиллиона рублей

В Тарко-Сале мошенники обманули местного жителя, который хотел купить мотор для лодки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

При покупке лодочного мотора, мошенники обманули жителя Тарко-Сале (ЯНАО) на полмиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО.

«При покупке лодочного мотора на одном из онлайн-магазинов, мужчина осуществил денежный перевод более 500 тысяч рублей на предоставленный злоумышленником номер телефона. Житель Тарко-Сале обратился в полицию по факту совершения в отношении него мошеннических действий», — сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Обманутый житель обратился в районный отдел полиции 18 апреля. По его заявлению возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Мошенничество в крупном размере».