21 апреля 2024

Житель райцентра ЯНАО хотел купить лодочный мотор, а потерял полмиллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляжи и места для купания города Кургана, лодочный мотор, винт в тине
В Тарко-Сале мошенники обманули местного жителя, который хотел купить мотор для лодки Фото:

При покупке лодочного мотора, мошенники обманули жителя Тарко-Сале (ЯНАО) на полмиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО.

«При покупке лодочного мотора на одном из онлайн-магазинов, мужчина осуществил денежный перевод более 500 тысяч рублей на предоставленный злоумышленником номер телефона. Житель Тарко-Сале обратился в полицию по факту совершения в отношении него мошеннических действий», — сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Обманутый житель обратился в районный отдел полиции 18 апреля. По его заявлению возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Мошенничество в крупном размере».

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При покупке лодочного мотора, мошенники обманули жителя Тарко-Сале (ЯНАО) на полмиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО. «При покупке лодочного мотора на одном из онлайн-магазинов, мужчина осуществил денежный перевод более 500 тысяч рублей на предоставленный злоумышленником номер телефона. Житель Тарко-Сале обратился в полицию по факту совершения в отношении него мошеннических действий», — сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Обманутый житель обратился в районный отдел полиции 18 апреля. По его заявлению возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Мошенничество в крупном размере».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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