Экономист рассказал, когда подешевеют яйца в России

Экономист Лобода: в 2024 году цены на куриные яйца снизятся на 3%
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Цены на яйца снизятся до 3% в этом году, заявил Лобода Фото:
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В России взлетели цены на куриные яйца

В России с 2024 года куриные яйца подешевеют до 3%. Однако другие продукты могут прибавить в цене. Об этом сообщил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«Куриные яйца в России подешевеют на 1-3% в 2024 году», — передает «Газета.Ru» слова Лободы. Он добавил, что потребительский ажиотаж 2023 года уже исчерпан. При условии увеличения импорта из дружественных стран и роста производства яиц, конкуренция сыграет положительную роль в снижении ценника на эти продукты.

Экономист также прогнозирует изменение цен на другие социально значимые продукты. В частности, ожидается, что красное мясо может подорожать более чем на 5-7%, что выше уровня прогнозируемой годовой инфляции. Сыры и некоторые кисломолочные продукты могут вырасти в цене на 5%, а хлеб — на 3-4%.

Андрей Лобода ожидает, что в 2025 году будет существенное снижение цен на социально значимые продукты. Оно произойдет благодаря уменьшению воздействия проинфляционных факторов на производителей в России и продавцов в рознице.

Ранее в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы напомнила производителям яиц и торговым сетям в РФ о запрете на необоснованное повышение цен продукцию перед Пасхой. В ведомстве отметили, что в первом квартале 2024 года на рынке яиц наметилось снижение оптово-отпускных цен, передает «Национальная служба новостей».

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В России с 2024 года куриные яйца подешевеют до 3%. Однако другие продукты могут прибавить в цене. Об этом сообщил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. «Куриные яйца в России подешевеют на 1-3% в 2024 году», — передает «Газета.Ru» слова Лободы. Он добавил, что потребительский ажиотаж 2023 года уже исчерпан. При условии увеличения импорта из дружественных стран и роста производства яиц, конкуренция сыграет положительную роль в снижении ценника на эти продукты. Экономист также прогнозирует изменение цен на другие социально значимые продукты. В частности, ожидается, что красное мясо может подорожать более чем на 5-7%, что выше уровня прогнозируемой годовой инфляции. Сыры и некоторые кисломолочные продукты могут вырасти в цене на 5%, а хлеб — на 3-4%. Андрей Лобода ожидает, что в 2025 году будет существенное снижение цен на социально значимые продукты. Оно произойдет благодаря уменьшению воздействия проинфляционных факторов на производителей в России и продавцов в рознице. Ранее в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы напомнила производителям яиц и торговым сетям в РФ о запрете на необоснованное повышение цен продукцию перед Пасхой. В ведомстве отметили, что в первом квартале 2024 года на рынке яиц наметилось снижение оптово-отпускных цен, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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