В Свердловской области отменили «Бессмертный полк»

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Бессмертный полк. Екатеринбург, бессмертный полк, день победы, 9 мая
Патриотическому шествию придумают альтернативу Фото:

В Свердловской области не будут проводить шествие «Бессмертного полка». Такое решение принято в целях безопасности, рассказал URA.RU заместитель свердловского губернатора Азат Салихов.

«В этом году „Бессмертный полк“ в формате шествия проводиться не будет. Наши граждане любят эту акцию, но в целях безопасности людей шествия не будет», — сказал Салихов. Он отметил, что такое решение властям далось непросто, так как в настоящее время люди нуждаются в патриотических мероприятиях. Новая альтернатива «Бессмертного полка» сейчас неизвестна.

Шествия и Парад Победы отменили в Крыму, Псковской, Брянской, Рязанской, Курской, Саратовской, Белгородской областях. Однако власти предусмотрели иные активности для жителей всех возрастов в менее крупных форматах. Известно, что в Брянске акция пройдет в онлайн-формате, а в Курской области вместо этого волонтеры навестят ветеранов и членов их семей.

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В Свердловской области не будут проводить шествие «Бессмертного полка». Такое решение принято в целях безопасности, рассказал URA.RU заместитель свердловского губернатора Азат Салихов. «В этом году „Бессмертный полк“ в формате шествия проводиться не будет. Наши граждане любят эту акцию, но в целях безопасности людей шествия не будет», — сказал Салихов. Он отметил, что такое решение властям далось непросто, так как в настоящее время люди нуждаются в патриотических мероприятиях. Новая альтернатива «Бессмертного полка» сейчас неизвестна. Шествия и Парад Победы отменили в Крыму, Псковской, Брянской, Рязанской, Курской, Саратовской, Белгородской областях. Однако власти предусмотрели иные активности для жителей всех возрастов в менее крупных форматах. Известно, что в Брянске акция пройдет в онлайн-формате, а в Курской области вместо этого волонтеры навестят ветеранов и членов их семей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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