В Свердловской области отменили «Бессмертный полк»

22 апреля 2024 в 18:56 Размер текста - 17 +

Патриотическому шествию придумают альтернативу Фото: Размик Закарян © URA.RU В Свердловской области не будут проводить шествие «Бессмертного полка». Такое решение принято в целях безопасности, рассказал URA.RU заместитель свердловского губернатора Азат Салихов. «В этом году „Бессмертный полк“ в формате шествия проводиться не будет. Наши граждане любят эту акцию, но в целях безопасности людей шествия не будет», — сказал Салихов. Он отметил, что такое решение властям далось непросто, так как в настоящее время люди нуждаются в патриотических мероприятиях. Новая альтернатива «Бессмертного полка» сейчас неизвестна. Шествия и Парад Победы отменили в Крыму, Псковской, Брянской, Рязанской, Курской, Саратовской, Белгородской областях. Однако власти предусмотрели иные активности для жителей всех возрастов в менее крупных форматах. Известно, что в Брянске акция пройдет в онлайн-формате, а в Курской области вместо этого волонтеры навестят ветеранов и членов их семей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области не будут проводить шествие «Бессмертного полка». Такое решение принято в целях безопасности, рассказал URA.RU заместитель свердловского губернатора Азат Салихов. «В этом году „Бессмертный полк“ в формате шествия проводиться не будет. Наши граждане любят эту акцию, но в целях безопасности людей шествия не будет», — сказал Салихов. Он отметил, что такое решение властям далось непросто, так как в настоящее время люди нуждаются в патриотических мероприятиях. Новая альтернатива «Бессмертного полка» сейчас неизвестна. Шествия и Парад Победы отменили в Крыму, Псковской, Брянской, Рязанской, Курской, Саратовской, Белгородской областях. Однако власти предусмотрели иные активности для жителей всех возрастов в менее крупных форматах. Известно, что в Брянске акция пройдет в онлайн-формате, а в Курской области вместо этого волонтеры навестят ветеранов и членов их семей.