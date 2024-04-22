Глава Сургута оставит свое доверенное лицо до избрания нового мэра. Инсайд

Врио главы Сургута станет вице-мэр по финансам Батракова
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Филатовым. Сургут, филатов андрей
Мэр Сургута Андрей Филатов доверит ставленнице пост врио после своей отставки Фото:

Глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов до избрания нового мэра вместо себя оставит доверенное лицо. Временно исполняющей обязанности будут назначена его заместитель по финансам Людмила Батракова. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте города.

«Врио мэра Сургута будет замглавы по финансам Батракова. Филатов перевез ее из соседнего Лангепаса, где она занимала аналогичную должность», — отмечает инсайдер.

Источник уточняет, что официально о назначении Батраковой будет объявлено 25 апреля. В этот день на внеочередном заседании думы депутаты примут отставку главы города. В пресс-службу мэрии направлен запрос, ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало об отставке главы Сургута Филатова. Он объявил о досрочном сложении полномочий по собственному желанию, проработав три года на посту мэра.

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Глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов до избрания нового мэра вместо себя оставит доверенное лицо. Временно исполняющей обязанности будут назначена его заместитель по финансам Людмила Батракова. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте города. «Врио мэра Сургута будет замглавы по финансам Батракова. Филатов перевез ее из соседнего Лангепаса, где она занимала аналогичную должность», — отмечает инсайдер. Источник уточняет, что официально о назначении Батраковой будет объявлено 25 апреля. В этот день на внеочередном заседании думы депутаты примут отставку главы города. В пресс-службу мэрии направлен запрос, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало об отставке главы Сургута Филатова. Он объявил о досрочном сложении полномочий по собственному желанию, проработав три года на посту мэра.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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