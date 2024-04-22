Врио главы Сургута станет вице-мэр по финансам Батракова

Мэр Сургута Андрей Филатов доверит ставленнице пост врио после своей отставки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов до избрания нового мэра вместо себя оставит доверенное лицо. Временно исполняющей обязанности будут назначена его заместитель по финансам Людмила Батракова. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте города.

«Врио мэра Сургута будет замглавы по финансам Батракова. Филатов перевез ее из соседнего Лангепаса, где она занимала аналогичную должность», — отмечает инсайдер.

Источник уточняет, что официально о назначении Батраковой будет объявлено 25 апреля. В этот день на внеочередном заседании думы депутаты примут отставку главы города. В пресс-службу мэрии направлен запрос, ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало об отставке главы Сургута Филатова. Он объявил о досрочном сложении полномочий по собственному желанию, проработав три года на посту мэра.