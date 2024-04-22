Москалькова пообещала проверить «Черный дельфин» после заявлений о пытках

Член Совета по правам человека (СПЧ), журналистка Ева Меркачева направила уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой обращение. Она призвала проверить ИК-6 (известная как «Черный дельфин») в Оренбургской области. Заключенные ранее отправили письмо, где сообщили о пытках в их сторону. Москалькова обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку.
«В мой адрес поступило обращение в защиту прав заключенных ИК №6 по Оренбургской области, более известной как „Черный дельфин“. Сообщалось о неправомерных действиях со стороны сотрудников исправительного учреждения. Обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку. Взяла ситуацию на особый контроль», — написала Татьяна Москалькова в своем telegram-канале. О пытках в тюрьме ей сообщила Ева Меркачева, передает NEWS.ru. Также журналистка подчеркнул, что сейчас колонию курирует Александр Губарев, который ранее входил в ведомство Москальковой.
В прошлом году было вынесено несколько обвинительных приговоров в адрес сотрудников колоний, которые издевались над заключенными. В частности, сообщалось о пытках в колонии в Пермской и Свердловской областях.
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Член Совета по правам человека (СПЧ), журналистка Ева Меркачева направила уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой обращение. Она призвала проверить ИК-6 (известная как «Черный дельфин») в Оренбургской области. Заключенные ранее отправили письмо, где сообщили о пытках в их сторону. Москалькова обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку. «В мой адрес поступило обращение в защиту прав заключенных ИК №6 по Оренбургской области, более известной как „Черный дельфин“. Сообщалось о неправомерных действиях со стороны сотрудников исправительного учреждения. Обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку. Взяла ситуацию на особый контроль», — написала Татьяна Москалькова в своем telegram-канале. О пытках в тюрьме ей сообщила Ева Меркачева, передает NEWS.ru. Также журналистка подчеркнул, что сейчас колонию курирует Александр Губарев, который ранее входил в ведомство Москальковой. В прошлом году было вынесено несколько обвинительных приговоров в адрес сотрудников колоний, которые издевались над заключенными. В частности, сообщалось о пытках в колонии в Пермской и Свердловской областях.