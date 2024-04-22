В одной из школ ХМАО учеников перевели на дистант из-за всплеска ОРВИ и гриппа

В Урае отменили детские мероприятия из-за всплеска ОРВИ и гриппа
© Служба новостей «URA.RU»
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В Урае отменили детские мероприятия и перевели школьников на дистант из-за всплеска ОРВИ и гриппа Фото:

Учеников школы №5 в Урае (ХМАО) перевели на дистанционное обучение до конца месяца из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщили на сайте мэрии города.

«В связи с ростом заболеваемости приостановить образовательный процесс в очном режиме в МБОУ СОШ №5 с 23.04.2024 по 30.04.2024 включительно. Усилить соблюдение комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусмотрев соблюдение „входного (утреннего) фильтра“, температурного режима, режимов текущей дезинфекции», — сообщается в публикации на сайте.

Кроме того, решено ограничить проведение массовых спортивных, культурных и других мероприятий в закрытых помещениях для детей. Такие решения были приняты на заседании СПЭК. В Роспотребнадзоре ХМАО сообщили о том, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в Урае за неделю выросла на 63,2%.

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Учеников школы №5 в Урае (ХМАО) перевели на дистанционное обучение до конца месяца из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщили на сайте мэрии города. «В связи с ростом заболеваемости приостановить образовательный процесс в очном режиме в МБОУ СОШ №5 с 23.04.2024 по 30.04.2024 включительно. Усилить соблюдение комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусмотрев соблюдение „входного (утреннего) фильтра“, температурного режима, режимов текущей дезинфекции», — сообщается в публикации на сайте. Кроме того, решено ограничить проведение массовых спортивных, культурных и других мероприятий в закрытых помещениях для детей. Такие решения были приняты на заседании СПЭК. В Роспотребнадзоре ХМАО сообщили о том, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в Урае за неделю выросла на 63,2%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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