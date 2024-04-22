Bild: ВС РФ прорвали украинский фронт к северо-западу от Авдеевки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, рсзо град, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия, подготовка мобилизованных
ВС РФ прорвали оборону Украины у села Очеретино около Авдеевки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия прорвала фронт Украины к северо-западу от Авдеевки, тем самым она вошла в поселок Очеретино. Также тяжелые бои идут за село Новокалиново. Об этом сообщил эксперт по анализу открытых данных Юлиан Репке.

«ВС РФ продвинулись вдоль железной дороги на 3 км вглубь украинских позиций и вошли в поселок Очеретино», — передает Bild слова Репке. Он добавил, что украинская армия несколько месяцев пыталась удерживать территорию, но теперь оставила позиции по неизвестной причине.

Также газета в своем материале отметила, что в населенный пункт переброшена 47-я отдельная механизированная бригада армии Киева. Тяжелые бои идут за село Новокалиново. Эксперт считает, что ВС РФ хотят расширить плацдарм вокруг Очеретино и усилить прорыв.

Ранее сообщалось, что штурмовики России уничтожили группу наемников у Очеретино. Уточняется, что боевики были в обмундировании НАТО и с западным оружием. Кроме того, на авдеевском направлении ВСУ потеряли до 295 военных за сутки, а ВС РФ улучшили свои позиции и отразила семь контратак Киева, пишет телеканал 360.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская армия прорвала фронт Украины к северо-западу от Авдеевки, тем самым она вошла в поселок Очеретино. Также тяжелые бои идут за село Новокалиново. Об этом сообщил эксперт по анализу открытых данных Юлиан Репке. «ВС РФ продвинулись вдоль железной дороги на 3 км вглубь украинских позиций и вошли в поселок Очеретино», — передает Bild слова Репке. Он добавил, что украинская армия несколько месяцев пыталась удерживать территорию, но теперь оставила позиции по неизвестной причине. Также газета в своем материале отметила, что в населенный пункт переброшена 47-я отдельная механизированная бригада армии Киева. Тяжелые бои идут за село Новокалиново. Эксперт считает, что ВС РФ хотят расширить плацдарм вокруг Очеретино и усилить прорыв. Ранее сообщалось, что штурмовики России уничтожили группу наемников у Очеретино. Уточняется, что боевики были в обмундировании НАТО и с западным оружием. Кроме того, на авдеевском направлении ВСУ потеряли до 295 военных за сутки, а ВС РФ улучшили свои позиции и отразила семь контратак Киева, пишет телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...