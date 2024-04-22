Bild: ВС РФ прорвали украинский фронт к северо-западу от Авдеевки

22 апреля 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

ВС РФ прорвали оборону Украины у села Очеретино около Авдеевки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия прорвала фронт Украины к северо-западу от Авдеевки, тем самым она вошла в поселок Очеретино. Также тяжелые бои идут за село Новокалиново. Об этом сообщил эксперт по анализу открытых данных Юлиан Репке. «ВС РФ продвинулись вдоль железной дороги на 3 км вглубь украинских позиций и вошли в поселок Очеретино», — передает Bild слова Репке. Он добавил, что украинская армия несколько месяцев пыталась удерживать территорию, но теперь оставила позиции по неизвестной причине. Также газета в своем материале отметила, что в населенный пункт переброшена 47-я отдельная механизированная бригада армии Киева. Тяжелые бои идут за село Новокалиново. Эксперт считает, что ВС РФ хотят расширить плацдарм вокруг Очеретино и усилить прорыв. Ранее сообщалось, что штурмовики России уничтожили группу наемников у Очеретино. Уточняется, что боевики были в обмундировании НАТО и с западным оружием. Кроме того, на авдеевском направлении ВСУ потеряли до 295 военных за сутки, а ВС РФ улучшили свои позиции и отразила семь контратак Киева, пишет телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская армия прорвала фронт Украины к северо-западу от Авдеевки, тем самым она вошла в поселок Очеретино. Также тяжелые бои идут за село Новокалиново. Об этом сообщил эксперт по анализу открытых данных Юлиан Репке. «ВС РФ продвинулись вдоль железной дороги на 3 км вглубь украинских позиций и вошли в поселок Очеретино», — передает Bild слова Репке. Он добавил, что украинская армия несколько месяцев пыталась удерживать территорию, но теперь оставила позиции по неизвестной причине. Также газета в своем материале отметила, что в населенный пункт переброшена 47-я отдельная механизированная бригада армии Киева. Тяжелые бои идут за село Новокалиново. Эксперт считает, что ВС РФ хотят расширить плацдарм вокруг Очеретино и усилить прорыв. Ранее сообщалось, что штурмовики России уничтожили группу наемников у Очеретино. Уточняется, что боевики были в обмундировании НАТО и с западным оружием. Кроме того, на авдеевском направлении ВСУ потеряли до 295 военных за сутки, а ВС РФ улучшили свои позиции и отразила семь контратак Киева, пишет телеканал 360.